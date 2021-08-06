Налоговая амнистия – как декларировать золото и другие банковские металлы

Добровольное декларирование начнется 1 сентября 2021 года и продлится 12 месяцев, а после финмониторинг ужесточится

В НБУ рассказали, как декларировать банковские металлы. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

Национальный банк Украины опубликовал инструкцию для так называемой "налоговой амнистии" (программы добровольного декларирования). Для этого участники должны открыть специальный счет, чтобы перечислить на него наличные средства и банковские металлы (золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, имеющие сертификат качества, а также монеты, изготовленные из драгоценных металлов – ред.).

Соответствующая инструкция размещена на сайте НБУ.

На однократное добровольное декларирование выделяется год: с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022-го.

Как это работает:

Декларант открывает в банке специальный счет и вносит на него наличные средства. Банковские металлы вносятся через операционную кассу финучреждения вместе с заявлением о переводе наличных. В реквизите "Назначение платежа/содержание операции" отмечает "добровольное декларирование".

Сначала нужно подтвердить источники происхождения денежных средств, банковских металлов. После этого декларант вправе:

перечислить денежные средства, банковские металлы на свой текущий счет физлица, открытый в украинском банке;

или снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;

или подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физлица, открытый для своих нужд.

Налоговая амнистия

С 26 июня и 22 июля вступили в силу три закона о так называемой "налоговой амнистии". Четвертый законопроект пока находится на рассмотрении ВР, но определен президентом как неотложный и должен быть рассмотрен в ближайшее время.

Теперь о самой амнистии: фактически она заключается в том, что гражданам разрешено задекларировать свое имущество, ценности, сбережения наличными. И государство гарантирует, что налоговики не будут интересоваться, платились ли раньше налоги с этих доходов.

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Но даже если налоги были уплачены раньше, но вы не можете это доказать – во время декларирования нужно будет самостоятельно уплатить еще несколько процентов налогов.

Декларировать нужно банковские металлы, гривни, доллары и другие валюты. Причем наличные деньги не принимаются в расчет. Это нужно для того, чтобы в будущем можно было приобрести без проблем что-то существенное: квартиру, дачу или автомобиль.

Уже сейчас, по законодательству, любая покупка на сумму свыше 50 тыс. грн должна проходить через банк. А после окончания одноразового декларирования, как предполагается, финмониторинг ужесточится. Если захотите положить на счет приличную сумму, у банка и финмониторинга возникнут вопросы. И тогда придется платить гораздо больший "налог".

Напомним, с 1 июля в Украине начались масштабные проверки бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства. Государственная инспекция труда в первую очередь наведывается к тем компаниям, которые подозреваются в использовании неофициального труда и без оформления трудовых отношений с работниками.

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