Украинцам не стоит бояться налоговой амнистии. В Минфине объяснили почему

Заместитель министра финансов Светлана Воробей рассказала, что закон о налоговой амнистии не создает новых налогов

Минфин призывает не боятся налоговой амнистии. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

Закон о налоговой амнистии не создает дополнительных налогов для граждан. Декларирование активов физических лиц будет добровольным.

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Об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей, передает "Укринформ".

"Основной целью этого акта является продолжение политики государства в сфере детенизации всех сфер общественной жизни. Фактически, закон создает очередные прозрачные условия для уплаты налогов гражданами и повышает уровень их налоговой культуры", – отметила она.

По ее словам, однократное декларирование активов физических лиц позволяет вывести из тени активы, которые люди – намеренно или нет – скрыли в свое время, поэтому "дополнительной налоговой нагрузки для граждан не произойдет".

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Воробей также подчеркнула, что декларирование является добровольным, поэтому гражданин, который не будет иметь желания воспользоваться этой возможностью, "не почувствует на себе дополнительного давления или определенных негативных последствий".

Светлана Воробей также напомнила, что, согласно закону, не подлежат декларированию активы, полученные следствие совершения уголовных преступлений, в том числе получения взятки, кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов.

"Не могут быть декларантами должностные лица, которые за любой период, начиная с 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Кроме того, определено, что объектами декларирования не могут быть активы декларанта, которые учитываются (находятся) на счетах страны агрессора или имеют источник происхождения из такой страны", – добавила заместитель министра.

Напомним, 15 июня Верховная Рада дала добро на проведение налоговой амнистии для украинцев. "Прощать" теневые доходы и имущество будут с помощью так называемой нулевой декларации.

С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го будет проводиться добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц.