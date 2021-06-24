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Украинцам не стоит бояться налоговой амнистии. В Минфине объяснили почему

24 июня 2021 19:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Заместитель министра финансов Светлана Воробей рассказала, что закон о налоговой амнистии не создает новых налогов

Минфин призывает не боятся налоговой амнистии. Коллаж "Сегодня"

Минфин призывает не боятся налоговой амнистии. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

Закон о налоговой амнистии не создает дополнительных налогов для граждан. Декларирование активов физических лиц будет добровольным.

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Об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей, передает "Укринформ".

"Основной целью этого акта является продолжение политики государства в сфере детенизации всех сфер общественной жизни. Фактически, закон создает очередные прозрачные условия для уплаты налогов гражданами и повышает уровень их налоговой культуры", – отметила она.

По ее словам, однократное декларирование активов физических лиц позволяет вывести из тени активы, которые люди – намеренно или нет – скрыли в свое время, поэтому "дополнительной налоговой нагрузки для граждан не произойдет".

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Воробей также подчеркнула, что декларирование является добровольным, поэтому гражданин, который не будет иметь желания воспользоваться этой возможностью, "не почувствует на себе дополнительного давления или определенных негативных последствий".

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Светлана Воробей также напомнила, что, согласно закону, не подлежат декларированию активы, полученные следствие совершения уголовных преступлений, в том числе получения взятки, кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов.

"Не могут быть декларантами должностные лица, которые за любой период, начиная с 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Кроме того, определено, что объектами декларирования не могут быть активы декларанта, которые учитываются (находятся) на счетах страны агрессора или имеют источник происхождения из такой страны", – добавила заместитель министра.

Напомним, 15 июня Верховная Рада дала добро на проведение налоговой амнистии для украинцев. "Прощать" теневые доходы и имущество будут с помощью так называемой нулевой декларации.

С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го будет проводиться добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц.

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