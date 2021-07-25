Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить

Налоговая амнистия продлится ровно год. Коллаж "Сегодня"

С 22 июля вступили в силу два основных закона о налоговой амнистии. Еще один закон из этого пакета вступил в силу раньше, 26 июня. А четвертый законопроект пока находится на рассмотрении ВР, но определен президентом как неотложный и должен быть рассмотрен в ближайшее время.

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Сама налоговая амнистия стартует через месяц с небольшим – 1 сентября. И продлится ровно год.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что собой будет представлять налоговая амнистия по-украински, и какое отношение эта акция имеет к большинству украинцев.

Цель амнистии – достать деньги населения "из-под матрасов" и приучить подавать декларации

Цели обозначены уже в самих названиях законов. Основной из них – №1539-IX – называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет". Другие законы из пакета вносят связанные с этим изменения в Бюджетный кодекс, в Кодекс об административных нарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и в закон о валюте и валютных операциях.

Фактически "налоговая амнистия" заключается в том, что гражданам разрешено задекларировать свое имущество, ценности, сбережения наличными. И государство гарантирует, что налоговики не будут интересоваться, платились ли раньше налоги с этих доходов. Но даже если налоги были уплачены раньше, но вы не можете это доказать – во время декларирования нужно будет самостоятельно уплатить еще несколько процентов налогов.

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Согласно статистике, примерно каждый второй украинец может считаться бедным. И большинство из нас наверняка решат, что налоговая амнистия не имеет к нему никакого отношения. Но нормы законов выписаны таким образом, что многие из "бедных" в результате могут быть признаны "богачами", а их имущество – "приобретенным незаконным путем". И, если в ближайший год не задекларировать его, после окончания амнистии могут последовать неприятные санкции. Поэтому рекомендуем хотя бы ознакомиться с тем, кому и что предлагается задекларировать.

Согласно закону №1539-IX, если человек не подал декларацию в период нулевого декларирования, для налоговой это будет означать, что у него нет "сверхнормативного" имущества (о нормах расскажем дальше). Если же такое имущество впоследствии "найдется", могут последовать приличные штрафы.

Как декларировать сбережения

Декларировать нужно банковские металлы, гривни, доллары и другие валюты. Причем наличные деньги не принимаются в расчет. Если у вас деньги хранятся дома, их нужно отнести в банк и попросить открыть специальный счет для декларирования.

Что будет, если не декларировать наличные сбережения? Ничего. Но только до того момента, пока вы не захотите купить за эти деньги что-то существенное. Скажем, квартиру, дачу или автомобиль. Уже сейчас, по законодательству, любая покупка на сумму свыше 50 тыс. грн должна проходить через банк. А после окончания одноразового декларирования, как предполагается, финмониторинг ужесточится. Если захотите положить на счет приличную сумму, у банка и финмониторинга возникнут вопросы. И тогда придется платить гораздо больший "налог".

А вот чиновникам и другим публичным лицам по-прежнему разрешено декларировать наличные деньги, и никто не требует нести их в банк.

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/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Как декларировать недвижимость

Декларировать нужно земельные участки, жилую и нежилую недвижимость, в том числе объекты незавершенного строительства.

При этом нужно указывать не только дома, квартиры и гаражи, которые принадлежат лично вам, но и ту недвижимость, на которую есть право совместной и общей частичной собственности.

Чтобы определить стоимость имущества, придется идти к оценщикам или в Земкадастр и брать разные справки. За которые тоже нужно платить.

Как декларировать движимое имущество

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Декларировать нужно не только автомобили, но и другие транспортные средства, в том числе самоходные машины и механизмы. То есть мотоциклы, яхты, самолеты, тракторы, прицепы и т. п.

Также к движимому имуществу относятся ювелирные изделия, предметы искусства и антиквариат, драгоценные камни и драгметаллы.

Какое имущество еще нужно декларировать

В законе говорится о том, что декларированию подлежит имущество, которое принадлежит налогоплательщику в том числе на праве совместной или частичной общей собственности.

Кроме денег, машин и недвижимости также в декларации нужно указывать:

Ценные бумаги (акции, ОВГЗ), части или паи в имуществе юридических лиц, другие корпоративные права.

Любые источники получения дивидендов или других видов дохода (например, депозит в банке).

Права интеллектуальной собственности (изобретения, право собственности на товарные знаки и пр.).

Памятные монеты и банкноты.

Не может быть задекларировано имущество, в отношении которого ведутся судебные разбирательства, имущество, которое находится на территории России или на временно оккупированных территориях (например, квартира в Донецке или дача в Крыму).

Кто точно не должен подавать декларации

Не должны и даже не имеют права подавать "нулевую декларацию" чиновники и депутаты – лица, уполномоченные на выполнение государственных функций. Поскольку они и так обязательно декларируют свои доходы.

Также могут не подавать декларацию те, чьи активы меньше установленного минимального порога. Что это за порог и кто может не подавать декларацию:

Не нужно подавать декларацию, если любые активы, кроме недвижимости и транспортных средств, имеют суммарную стоимость не более 400 тыс. грн по состоянию на дату завершения одноразового декларирования (31 августа 2022 года).

Если суммарно площадь квартир не превышает 120 кв. м. Напоминаем: учитывается не только исключительная собственность налогоплательщика, но и квартиры, которые принадлежат ему на праве совместной или общей частичной собственности.

Если площадь жилого дома или домов не превышает 240 кв. м.

Нежилая недвижимость в собственности не превышает 60 кв. м.

Если общая площадь земельных участков не превышает нормативную, которая указана в ст. 121 Земельного кодекса (например, для ведения личного сельского хозяйства – не более 2 га, плюс для садоводства не более 12 соток, плюс для дачного строительства не более 10 соток, и т. д.).

Если в собственности находится только одно транспортное средство.

Если по какой-то позиции норматив превышен, подавать декларацию нужно (хотя, напомним, это не обязательно, такое декларирование – дело добровольное). При этом платить налоги придется не за все имущество, а только за то, которое превышает нормативы.

Сколько и когда надо платить налогов

За имущество, которое находится на территории Украины, нужно будет заплатить 5% его стоимости. Однако, повторим, не за все, а только за то, которое превышает порог в 400 тыс. грн (в эту сумму не входит стоимость недвижимости и транспорта) и нормативы по площади для недвижимости.

За ОВГЗ, купленные на доходы, с которых раньше не платились налоги, нужно будет заплатить сбор в размере 2,5%. А за имущество за границей – 7%.

Оплату нужно произвести в течение месяца после подачи декларации. Если же сумма слишком велика, платеж можно разбить на 3 года. Но ставки при этом повысятся. Так, за имущество в Украине ставка вырастет с 5 до 6%, за ОВГЗ – с 2,5 до 3%, за заграничные ценности – с 9 до 11,5%.

У многих могут возникнуть сложности с оценкой имущества. В законе прописано, что декларируемые ценности нужно подтверждать документами. Но если, например, для декларации денег на банковских счетах достаточно просто взять справку из банка, то чеки на покупку, скажем, золотого кольца или картины хранят далеко не все.

При этом базу декларирования – то есть общую сумму имущества – нужно определять самостоятельно. И здесь ваши взгляды могут принципиально не совпадать со взглядами налоговиков. То есть декларант становится уязвимым перед проверяющими органами. Например, они могут пересчитать базу декларирования в сторону увеличения, и тогда придется подавать новую декларацию, исправленную, и доплачивать налог.

Решить проблему могли бы налоговые консультанты, но в нашей стране такие услуги для физлиц оказывают крайне мало специалистов. И часто такие услуги стоят недешево.

Эксперт по налоговому планированию Алексей Тройников

Эксперт по налоговому планированию Алексей Тройников считает, что обычным украинцам особо бояться нечего.

"Обычные украинцы – это не целевая аудитория закона о налоговой амнистии. Авторы закона не ждут в декларациях старый автомобиль или прабабушкино кольцо. Я не думаю также, что государство может устроить "показательную порку" десятков простых украинцев, которые не задекларировали какое-то небольшое имущество. Государству это не нужно. И для этого необходимо иметь целый штат "тех, кто ищет", а кто это будет создавать? Но если, к примеру, пенсионер, получающий 4-5 тысяч гривен пенсии, внезапно по документам становится владельцем нового автомобиля Lexus, пусть даже за рулем внук – то такое скрывать не стоит. У налоговых органов вопросы появятся вполне справедливо. И нужно понимать, что ответственность несет юридический владелец или совладелец автомобиля, квартиры, картины и так далее. Это нужно понимать и мужу или жене владельца незадекларированного автомобиля, квартиры, предметов искусства и так далее", – предупреждает Алексей Тройников.

Раньше мы рассказывали, что думают эксперты о налоговой амнистии.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что недавно подписан закон об ужесточении ответственности для чиновников за ложь в декларациях.