Накопичувальні пенсії: в Україні вже тестують систему

Уряд запровадив механізм пенсійних накопичень для працівників об'єктів великої приватизації / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже почали тестувати накопичувальну систему Пенсійної реформи.

Про це він написав у Facebook, підбиваючи підсумки минулого тижня.

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"Цього тижня уряд запровадив механізм пенсійних накопичень для працівників об'єктів великої приватизації. Майбутні власники таких підприємств повинні будуть платити в недержавні пенсійні фонди накопичувальні внески щонайменше за половину працівників", – написав Шмигаль.

Прем'єр написав, що сума таких внесків має становити не менше 4% від зарплати. А для країни тестування системи стало ще одним кроком до введення накопичувального рівня пенсійної системи для всіх українців.

Він висловив переконання, що Верховна Рада підтримає відповідний законопроєкт.

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Внески роботодавців

Міністерство соцполітики запропонувало модель загальнообов'язкового накопичування пенсій. Відповідно до якої роботодавці сплачуватимуть обов'язкові внески, а працівники – добровільні.

Мінфін спільно з місією Світового банку пропонують, щоб роботодавці сплачували обов'язкові внески на індивідуальні рахунки людей розміром 1% від заробітної плати (за рахунок зниження ЄСВ) за всіх своїх співробітників.

Також на рахунки тих, хто не відмовився від накопичувальних внесків, держава перераховуватиме додатково 1%.

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Раніше ми повідомляли, що Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд. грн. Гроші потрібні для того, щоб виплатити обіцяні підвищені мінімальні пенсії громадянам віком від 65 років.

Нагадаємо, що українці, які не накопичили необхідний трудовий стаж, досягнувши пенсійного віку, можуть залишитися без виплат.