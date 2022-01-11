"Нафтогаз" запропонував знижку на газ: скільки можна заощадити на комуналці

Скільки можна заощадити на газі у січні / Фото: Колаж: Сьогодні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" анонсувала знижку в 1% для своїх клієнтів на оплату комунальних платежів за газ.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" у Facebook.

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Знижку можна отримати, якщо сплатити за газ у особистому кабінеті або у чат-боті GASUA до 15 січня. Отриману знижку можна буде використати під час наступного платежу за комуналку.

Також у компанії доповіли, що вже сформували усі рахунки за грудень і клієнти можуть почати сплачувати за блакитне паливо.

Кому готуватись до відключення газу

Раніше у "Нафтогазі" закликали споживачів, які користуються послугами Постачальника останньої надії (ПОН), якомога скоріше заключити договір з постачальником.

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Якщо цього не зробити протягом двох місяців (60 діб), то споживач може готуватись до відключення газу.

Щоб перестати бути клієнтом ПОН, необхідно обрати нового постачальника та підключитися до нього. Для цього можна навіть не виходити з дому і зробити все онлайн, із сайту обраного постачальника.

"Сьогодні" також писали, як змінились тарифи на доставку газу з 2022 року та розповідали, яка ситуація із цінами на імпортне блакитне паливо за рік.