Нацбанк змінив правила для деяких переказів – кого стосується

Нацбанк послабив та уточнив низку обмежень на операції в іноземній валюті / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні Нацбанк змінив чимало правил та умов, які покликані зменшити удар війни на українську економіку. З 4 квітня НБУ розширив перелік транскордонних переказів для волонтерів та скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Про таке рішення повідомили у пресслужбі установи.

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Що змінилося

На запит банків та волонтерів відтепер фізичним особам дозволено переказувати іноземну валюту у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ) для купівлі низки товарів за кордоном.

Товари, яких стосується це правило, такі:

бронежилети;

каски;

шоломи;

військова і тактична форма, військове і тактичне взуття;

захисний одяг;

оптичні прилади для слідкування;

безпілотні літальні апарати;

спальні мішки;

каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Водночас Нацбанк скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями. Із 5 квітня 2022 року розрахунки за такими операціями мають здійснюватися не за 365 днів, а за 90 днів. Як пояснюють в НБУ, таке рішення тимчасове і його мета – не допустити виведення капіталу за кордон і виникнення макроекономічних дисбалансів.

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Ще одна зміна – розширено перелік виключень із загальної заборони на здійснення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб в Україні, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії та Білорусі.

Щоб ці юрособи могли виплачувати зарплати співробітникам, сплачувати податки та інші обов'язкові платежі державі, та здійснювати певні операції, їм дозволили:

продавати безготівкову іноземну валюту (крім російських та білоруських рублів);

сплачувати банку комісії та інші платежі за надання банківських та інших фінансових послуг;

здійснювати низку виплат, пов'язаних зі страхуванням (страхові виплати шляхом оплати закладам охорони здоров'я вартості наданої допомоги, виплати страхового відшкодування шкоди життю, здоров'ю, майну потерпілих за договорами "автоцивілки" (із деякими обмеженнями).

Інші дозволи від Нацбанку

У новому пакеті рішень НБУ є й інші зміни. Зокрема, до банків повернули стандартні вимоги щодо перевірки документів про валютні операції їхніх клієнтів. З 24 лютого можна було проводити спрощену процедуру перевірки – без проведення додаткового аналізу інформації про валютні операції клієнтів, джерела походження коштів тощо. Проте є деякі винятки.

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"Спрощені вимоги до валютного нагляду з 4 квітня 2022 року застосовуватимуться лише до низки операцій. Серед них: операції резидентів та нерезидентів для проведення мобілізаційних та інших заходів, визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, операції резидентів із виконання зобов'язань, які забезпечені державною гарантією, операції МФО та деякі інші. Спрощений валютний нагляд також залишається для операцій, сума яких не перевищує 400 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Також дозволено здійснювати перекази іноземної валюти для виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон.

Дозволено реалізацію залишків пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції у філіях і відділеннях банків, якщо немає загрози життю та здоров'ю працівників і клієнтів.

Що буде з боргами під час та після війни

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