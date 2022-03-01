Для оборони вистачить? Скільки вугілля залишилося на українських ТЕС

ДТЕК запевняє у безперебійній роботі компанії / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

На українських ТЕС достатньо вугілля для безперебійної роботи в умовах війни. Шахтарі та енергетики видобувають необхідну кількість вугілля та виробляють електроенергію для оборони країни.

Про це "Сьогодні" розповіли в компанії ДТЕК.

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Сумарно на ТЕС ДТЕК близько 500 тис. т. Цього достатньо для стабільності енергосистеми і безперебійного електропостачання.

"Енергетики роблять все можливе для недопущення зупинки станцій і збоїв у роботі української енергосистеми", — зауважили в компанії.

Раніше ми писали, що мережа автозаправних станцій ОККО зняла обмеження щодо продажу пального на одне авто. Нагадаємо, попередньо їх запровадили 24 лютого у розмірі 20 літрів.

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Також ми розповідали, що робити з комунальними платежами під час війни.