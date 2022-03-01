На оборону хватит? Сколько угля осталось на украинских ТЭС

ДТЭК уверяет в бесперебойной работе компании / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

На украинских ТЭС достаточно угля для бесперебойной работы в условиях войны. Шахтеры и энергетики добывают необходимое количество угля и производят электроэнергию для обороны.

Об этом "Сегодня" рассказали в компании ДТЭК.

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Суммарно на ТЭС ДТЭК близко 500 тыс. т. Этого достаточно для стабильности энергосистемы и бесперебойного электроснабжения.

"Энергетики делают все возможное для недопущения остановки станций и сбоев в работе украинской энергосистемы", — отметили в компании.

Ранее мы писали, что сеть автозаправочных станций ОККО сняла ограничения по продаже топлива на одно авто. Напомним, предварительно их ввели 24 февраля в размере 20 литров.

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Также мы рассказывали, что делать с коммунальными платежами во время войны, можно ли не платить за них.