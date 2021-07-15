На міжбанку назріла криза – чого чекати українцям від курсу долара

Якщо гривня почне слабнути на валютному ринку, це не затягнеться надовго, вважає фінансовий аналітик

Долар стабілізується / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Долар 15 липня після зниження офіційного курсу стабільний на міжбанку і торгується в районі 27,3-27,32 грн. При цьому рішення Національного банку України (НБУ) допустити до торгів на міжбанку юридичних осіб та ФОП, у яких немає валютних зобов'язань, може привести до короткострокового сплеску волатильності і послаблення гривні.

Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

На його думку, до кінця поточного тижня долар США до гривні буде торгуватися в ціновому коридорі 27,25-27,40 грн. Євро, швидше за все, досягне позначки 32,41 грн.

Читайте також: Як поміняти зношені банкноти на нові. Поради від НБУ

Гойлов також нагадав, що інтерес іноземних інвесторів до українських держоблігацій (ОВДП) все ще падає. З початку липня нерезиденти скоротили вкладення на 1,88 млрд – до 108,61 млрд грн. Це не додає оптимізму українській валюті.

"У вівторок вони почали виводити дивіденди в материнські юрисдикції шляхом покупки іноземних валют на міжбанку. Поки вони це роблять невеликими обсягами, що не дає гривні істотно девальвувати. Однак у разі активізації інших великих покупців-імпортерів ситуація може різко погіршитися", – попередив аналітик.

Нагадаємо, раніше керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин також відзначав, що над гривнею нависли загрози.

А про те, що буде з курсом гривні в середньостроковій перспективі і чи варто запасатися валютою, дивіться в сюжеті: