На межі краху: китайська компанія-гігант Evergrande розпродає головні активи

Торги акціями Evergrande на біржі в Гонконгу припинені - причина / Фото: Колаж: Сьогодні
У понеділок, 4 жовтня, Гонконгська біржа призупинила торги акцій китайської компанії-гіганта Evergrande, яка опинилась на межі банкрутства.
Про це пише "Forbes".
Причиною призупинення торгів стали чутки про вірогідну угоду, в рамках якої цей гігант на ринку нерухомості продасть свій найдорожчий актив – Evergrande Property Services Group.
Торги акціями цієї компанії з управління нерухомістю китайська біржа також зупинила.
Таким чином Evergrande намагається розрахуватись з боргами, яких у неї понад 300 млрд. доларів і це гарний знак для кредиторів і інвесторів.
Якщо компанія не виконає свої боргові зобов’язання протягом 30 днів її чекає дефолт.
Тож інвестори починають скупати акції Evergrande за надзвичайно низькими цінами.
Чим це небезпечно?
Раніше, "Сьогодні" разом з експертами розбирались, чи може Evergrande повторити сценарій американського банку Lehman Brothers, який призвів до світової кризи у 2008 році.
Інвестиційний аналітик Сергій Фурса вважає, що китайська влада цілеспрямовано веде компанію до дефолту і ситуація є повністю контрольованою.
Президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко також вважає, що ситуація в Китаї не може суттєво вплинути на світову економіку.
24 вересня влада Китаю заявила, що нанесе важкий удар по криптовалюті і заборонила усі транзакції через неї.