На Донбасі через обстріли продовжили обмеження руху поїздів

Через обстріл бойовиками Авдіївки "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів. Колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів на Донбасі до 3 вересня включно.

Як повідомили в прес-службі УЗ, рух тимчасово обмежено через обстріли.

Так, поїзд № 136 Київ – Авдіївка курсуватиме до Покровську. Як раніше обіцяли в УЗ, пасажирів з Покровська до Авдіївці і назад будуть доставляти автобусами.

Приміські поїзди і поїзд №826 Дніпро – Авдіївка курсувати до станції Очеретине.

Обстріл на Донбасі

Вранці 28 серпня розпочався обстріл. Працівники станції Авдіївка і пасажири були евакуйовані в укриття. Постраждалих серед залізничників не було. Один український військовий отримав осколкове поранення.

"Укрзалізниця" відновила міжнародний рейс "Одеса-Кишинів"

АТ "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда Одеса – Кишинів (Молдова) з 28 серпня 2021 року.

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Перший рейс в напрямку Кишинева відправиться 28 серпня. В Одесу – з 29 серпня.

Поїзд № 642/641 курсуватиме щоденно:

З Одеси поїзд відправлятиметься о 18:36 і прибуватиме до Кишинева о 22:33.

Відправлення з Кишинева – у 07:09, прибуття до Одеси – о 10:55.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" представила оновлення рухомого складу. Презентація нових вагонів пройшла на столичному Центральному залізничному вокзалі.

Компанія показала оновлений приміський електропоїзд, вироблений Київський електровагоноремонтний завод (КЕВРЗ, Україна).

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