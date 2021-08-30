На Донбассе из-за обстрелов продлили ограничения движения поездов

Из-за обстрела боевиками Авдеевки "Укрзализныця" ограничила движение поездов. Коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов на Донбассе до 3 сентября включительно.

Как сообщили в пресс-службе УЗ, движение временно ограничено из-за обстрелов.

Так, поезд № 136 Киев – Авдеевка будет курсировать к Покровску. Как ранее обещали в УЗ, пассажиров с Покровска к Авдеевке и обратно будут доставлять автобусами.

Пригородные поезда и поезд №826 Днепр – Авдеевка курсировать к станции Очеретино.

Обстрел на Донбассе

Утром 28 августа начался обстрел. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников не было. Один украинский военный получил осколочное ранение.

"Укрзализныця" возобновила международный рейс "Одесса-Кишинев"

АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Одесса – Кишинев (Молдова) с 28 августа 2021 года.

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Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа. В Одессу – с 29 августа.

Поезд № 642/641 будет курсировать ежедневно:

Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36 и прибывать в Кишинев в 22:33.

Отправление из Кишинева – в 07:09, прибытие в Одессу – в 10:55.

Напомним, "Укрзализныця" представила обновление подвижного состава. Презентация новых вагонов прошла на столичном Центральном железнодорожном вокзале.

Компания показала обновленный пригородный электропоезд, произведенный Киевским электровагоноремонтным заводом (КЭВРЗ, Украина).

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