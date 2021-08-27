Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

С удобными креслами и местами для велосипедов: как выглядит новая электричка "Укрзализныци" внутри (видео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
27 августа, 13:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В пригородном электропоезде провели ряд обновлений
Электричку сделали более комфортной. Фото: коллаж "Сегодня"
Электричку сделали более комфортной. Фото: коллаж "Сегодня"

Компания "Укрзализныця" представила обновленный пригородный электропоезд, произведенный Киевским электровагоноремонтным заводом (КЭВРЗ, Украина). Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

Презентация обновленного электропоезда состоялась на 1-й платформе Центрального железнодорожного вокзала Киева в пятницу, 27 августа.

Какие обновления произвели

  • салоны вагонов теперь оборудованы герметичными оконными блоками с откидной форточкой;
  • установлены новые кресла и обустроены места для велосипедов;
  • модернизирована система вентиляции и калориферного отопления;
  • установлены информационное табло и электронная нумерация вагонов;
  • МВПС оборудован системой пожарной сигнализации и пожаротушения:
  • установлены пандусы и места для маломобильных людей;
  • проведена модернизация системы освещения пассажирских салонов "световая линия" и светосигнальных приборов, в том числе маршрутных указателей на базе светодиодов.

Как отметили в "Укрзализныце", внедрение такого оборудования позволяет ежегодно экономить 10-15% энергоносителей.

В рамках презентации были также представлены и другие модернизации подвижного состава. В частности:

  • электропоезд FLIRT Ukraine производства компании Stadler (Швейцария);
  • дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Украина);
  • первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от КВСЗ;
  • капитально отреставрированные пассажирские вагоны-трансформеры;
  • концепт обновленного плацкартного вагона от "Укрзализныци" в сотрудничестве с НПП "Рост".
Реклама

В компании также добавили, что в данное время закупаются 100 пассажирских вагонов украинского производства, наращиваются темпы капитально-восстановительных ремонтов, проектируются принципиально новые типы плацкартных вагонов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "Укрзализныця" начала тестировать поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички.

Напомним, в рамках президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять