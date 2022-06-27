На чорному ринку чергові зміни – що відбувається з доларом

Долар на чорному ринку знову впав / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України відчуває серйозні коливання.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Ранок американська валюта почала зі зростання, але вже надвечір опустилася. Середній курс продажу на чорному ринку становить 35,48 грн/дол., а середній курс купівлі – 35,45 грн/дол.

Динаміка курсу на чорному ринку 27 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу серед пропозицій, який нам вдалося знайти, - 35,47 грн/дол., а найвищий – 35,65 грн/дол.

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Що відбувається з курсом долара?

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі проєкту "Пояснює Панюта" на YouТube-каналі "Україна 24" розповів, що нинішня різниця 20% між офіційним та чорним курсом долара в Україні – природний процес.

Річ у тому, що НБУ був змушений зафіксувати валютний курс та утримати систему.

"Множинність курсу, ця різниця, впливає на доходи певних людей. Коли ви бачите, що у вас ніби хтось краде 20% заробітку, це може бути дуже боляче. Але це впливає на економіку, стримує гіперінфляцію та неконтрольовану девальвацію", – акцентував Фурса.

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Експерт пояснив, що імпорт бензину чи харчових продуктів за курсом долара 35 грн вдарив би по українцях. Тому якби не фіксована планка, то тиск на гривню був би набагато сильніший і курс долара пішов би набагато угору. А це, своєю чергою, призвело б до ще більшого падіння економіки.

Фурса зазначив, що динаміка на чорному ринку може залежати від будь-чого, зокрема від воєнних дій.

"Поки в НБУ буде можливість, включно з наявністю резервів, він триматиме фіксований курс, поки не побачить, що ризику неконтрольованого перебігу подій немає", – пояснив аналітик.

Однак цілком імовірно, що в регулятора можуть фізично закінчитися резерви і курс доведеться розморозити, але це вже форс-мажорна ситуація.

"Сьогодні" писали, що відбувається з доларом у банках і що може статися з курсом американської валюти зовсім скоро.