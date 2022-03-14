На благо українців! Де буде задіяний "золотий вагон" Медведчука

"Золотий вагон" Медведчука планують націоналізувати / Фото: slidstvo.info, Колаж: Сьогодні, epravda.com.ua

"Укрзалізниця" планує націоналізувати вагон кума Путіна та нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, задіяти його хочуть для перевезення дітей та післяопераційних хворих.

Про це компанія повідомила у своєму Telegram.

Реклама

"Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни. Наразі усі салон-вагони "Укрзалізниці" задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим", – пишуть у компанії.

Звідки дізналися про вагон?

Інформацію про "золотий вагон" опублікували журналісти "Слідство.Інфо" у неділю, 13 березня. Належить він куму Путіна та нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Вагон-ресторан розташований на відтвореному залізничному пероні на території палацу Медведчука у Пущі-Водиці та вкритий зовні зеленою маскувальною сіткою. За інформацією журналістів, це був подарунок Оксани Марченко на день народження чоловікові у 2021 році.

Реклама

У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка, а під нею — кілька склянок, на яких видно позолочений герб Російської Федерації.

Вагон Медведчука / Фото: slidstvo.info

Вагон Медведчука / Фото: slidstvo.info

Реклама

Евакуаційні рейси "Укрзалізниці"

Щодня з початку воєнних дій на території України "Укрзалізниця" інформує українців про евакуаційні рейси з гарячих точок. Наразі, як повідомляє компанія, всі салон-вагони задіяні для цього. Як ми вже зазначили, "золотий вагон" Медведчука, в разі його націоналізації, теж буде призначений для цих цілей. Щоправда, для перевезення дітей та "маломобільних" людей.

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть інші пасажири.

Раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запускає новий сервіс для українців.

Також ми писали, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.