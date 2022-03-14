На благо украинцев! Где будет задействован "золотой вагон" Медведчука

"Золотой вагон" Медведчука планируют национализировать / Фото: slidstvo.info, Коллаж: Сегодня, epravda.com.ua

"Укрзализныця" планирует национализировать вагон Медведчука, задействовать его хотят для перевозки детей и послеоперационных больных.

Об этом компания сообщила в своем Telegram.

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"Сначала вагон будет нуждаться в техническом осмотре, который компания готова провести в сжатые сроки. В настоящее время все салон-вагоны "Укрзализныци" задействованы для эвакуации населения, в том числе маломобильных и детей, поэтому еще один вагон не будет лишним" , – пишут в компании.

Откуда узнали о вагоне?

Информацию о "золотом вагоне" опубликовали журналисты "Следство.Инфо" в воскресенье, 13 марта. Принадлежит он куму Путина и нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Вагон-ресторан расположен на воссозданном железнодорожном перроне на территории дворца Медведчука в Пуще-Водице и покрыт снаружи зеленой маскировочной сеткой. По информации журналистов, это был подарок Оксаны Марченко на день рождения мужу в 2021 году.

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В поезде есть основной зал где-то на 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. У входа стоит барная стойка, а под ней — несколько стаканов, на которых виден золоченый герб Российской Федерации.

Вагон Медведчука / Фото: slidstvo.info

Вагон Медведчука / Фото: slidstvo.info

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Эвакуационные рейсы "Укрзализныци"

Каждый день с начала военных действий на территории Украины "Укрзализныця" информирует украинцев об эвакуационных рейсах с горячих точек. Сейчас, как сообщает компания, все салон-вагоны задействованы для этого. Как уже отметили, "золотой вагон" Медведчука, в случае его национализации, тоже будет предназначен для этих целей. Правда, для перевозки детей и маломобильных людей.

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатна и проводится в порядке очереди. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут и другие пассажиры.

Ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" запускает новый сервис для украинцев.

Также мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.