На 40% і більше: як українцям заощадити на комуналці

Як заощаджувати на комуналці: поради / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Комунальні платежі – головний біль майже для кожного українця. Багато жителів нашої країни впевнені в тому, що тарифи на ЖКГ дуже дорогі і мають бути набагато дешевшими. Але існує відразу кілька способів знизити витрати на комунальні витрати, якими можуть наслідувати кожен з нас.

Про це повідомляє видання "Обозрєватєль".

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Як українцям заощаджувати на опаленні?

Заощадити сімейний бюджет допоможе наявність у підвалі багатоповерхового будинку індивідуального теплового пункту. А якщо ще й утеплити стіни – сума в платіжку приємно здивує.

За словами експерта у сфері ЖКГ Олега Попенко, комплексна термомодернізація "хрущовки" потягне приблизно на 10 тис. дол . з однієї квартири. Але, є варіант і дешевше – встановити персональний тепловий пункт з погодним регулюванням.

Його вартість коливається від 100 тис. грн і вище. Окупність – 2-3 роки, а передбачувана економія – до 40% тепла у розрахунку на квартиру.

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Утеплюємо труби з гарячою водою у підвалі

Такий спосіб допоможе зменшити втрати тепла ще до 10%.

Ще можна поставити сучасні двері та вікна в під'їзді, утеплити сам підвал і дах багатоповерхівки.

Як заощадити на воді та електроенергії?

Все досить просто — користуватися ресурсами лише тоді, коли в цьому є гостра потреба. Наприклад:

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завжди закривати кран з водою доки чистите зуби вранці та ввечері;

не користуватись старими електроприладами;

вимикати світло, коли виходите з кімнати навіть на кілька хвилин.

Якими будуть комунальні тарифи у 2022 році

Економічний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Кіян розповів у коментарі "Урядовому кур'єру", що зараз у світі та Україні формуються спекулятивні ціни на блакитне паливо.

"Це почалося ще багато місяців тому. Світ лихоманить. Скорочуються постачання газу до Європи. Тут суто політичні фактори. У грудні були низькі температури. Проте навесні все стане на свої місця і, гадаю, ринок газу заспокоїться. Знизяться і ціни" , – Каже він.

Експерт вважає, що тарифи на газ для населення з весни 2022 року можуть подорожчати приблизно на 10-12%, але не більше.

Тим часом, за прогнозами Міненерго, тарифи на опалення цього року теж збільшаться – приблизно на 16%. Але подорожчання трапиться не раніше 2023-2024 рр.:

2023 року українці платитимуть на 10% більше;

2024 року комуналка зросте ще на 7,5%.

Раніше ми дізнавалися, де житимуть українці через 30 років, і що зміниться у їхніх будинках.