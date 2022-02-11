На 40% и больше: как украинцам сэкономить на коммуналке

Как экономить на коммуналке: советы / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Коммунальные платежи – головная боль почти что для кажного украинца. Многие жители нашей страны уверены в том, что тарифы на ЖКХ очень дорогие и должны быть намного дешевле. Но существует сразу несколько способов снизить расходы на коммунальные расходы, которыми могут следовать каждый из нас.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

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Как украинцам экономить на отоплении?

Сэкономить семейный бюджет поможет наличие в подвале многоэтажного дома индивидуального теплового пункта. А если еще и утеплить стены — сумма в платежка приятно удивит.

По словам эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенка, комплексная термомодернизация "хрущевки" потянет примерно на 10 тыс. долл. с одной квартиры. Но, есть вариант и подешевле — установить индивидуальный тепловой пункт с погодными регулированием.

Его стоимость колеблется от 100 тыс. грн и выше. Окупаемость – 2-3 года, а предполагаемая экономия – до 40% тепла в расчете на квартиру.

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Утепляем трубы с горячей водой в подвале

Такой способ поможет уменьшить потери тепла еще до 10%.

Еще можно поставить современные двери в и окна в подъезде, утеплить сам подвал и крышу многоэтажки.

Как сэкономить на воде и электроэнергии?

Все достаточно просто — пользоваться ресурсами только тогда, когда в этом есть острая необходимость. Например:

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всегда закрывать кран с водой пока чистите зубы утром и вечером;

не пользоваться старыми электроприборами;

выключать свет, когда выходите из комнаты даже на пару минут.

Какими будут коммунальные тарифы в 2022 году

Экономический эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян рассказал в комментарии "Урядовому курʼєру", что сейчас в мире и Украине формируются спекулятивные цены на голубое топливо.

"Это началось еще много месяцев назад. Мир лихорадит. Сокращаются поставки газа в Европу. Здесь сугубо политические факторы. В декабре были низкие температуры. Однако весной все станет на свои места и, думаю, рынок газа успокоится. Снизятся и цены", — говорит он.

Эксперт считает, что тарифы на газ для населения с весны 2022 могут подорожать примерно на 10-12%, но не более.

Тем временм по прогнозам Минэнерго, тарифы на отопление в этом году тоже увеличатся – примерно на 16%. Но подорожание случится не раньше 2023-2024 гг:

в 2023 году украинцы будут платить на 10% больше;

В 2024 году коммуналка вырастет еще на 7,5%.

Раньше мы узнавали, где будут жить украинцы через 30 лет, и что изменится в их домах.