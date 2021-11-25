МВФ знову погіршив прогноз зростання ВВП України: що буде з економікою

МВФ залишив на попередньому рівні очікування зростання української економіки / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний валютний фонд вдруге за осінь 2021 року погіршив оцінку зростання ВВП України у 2021 році – із 3,5% до 3,2%.

Про це йдеться у меморандумі України з Фондом.

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Водночас МВФ залишив на попередньому рівні очікування зростання української економіки. У 2022 році – на рівні 3,6%, а у 2023-му – 3,4%.

Дефіцит поточного рахунку України фонд оцінював на рівні 0,7% ВВП, у наступному 2022 році – 2,4% ВВП.

Прогноз передбачає також і надходження прямих іноземних інвестицій на рівні 3,3% ВВП у 2021 році, 2,4% ВВП – у 2022 році і 2,5% – у 2023 році.

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У меморандомі є і прогноз нульового балансу поточного рахунку. У 2021 році з переходом у дефіцит поточного рахунку о 2,7%. А у 2022 році з переходом у 2023 – 3,2% ВВП.

Транш від МВФ

24 листопада Україна отримала майже 700 млн доларів другого траншу від МВФ за програмою Stand-By. Ще донедавна ця програма була заморожена, а виплати припинені, бо Україна не виконала свої зобов'язання.

Проте у жовтні сторони дійшли згоди та змогли продовжити переговори.

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Раніше ми повідомляли, що згідно із меморандумом України з МВФ країна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку. Зокрема, планують підняти зарплати вчителям та стипендії студентам.