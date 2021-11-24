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Україна отримала майже 700 млн доларів від МВФ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
24 листопада, 16:01
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Гроші спрямують на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19
Гроші зарахують на рахунки Державного казначейства України
Гроші зарахують на рахунки Державного казначейства України / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна 24 листопада отримала близько 700 млн. доларів другого траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By.

Про це повідомив у Facebook голова Нацбанку Кирило Шевченко.

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"24 листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США)" , – йдеться у повідомленні.

За його словами, кошти буде зараховано на рахунки Державного казначейства України.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що кошти спрямують на підтримку фінансової системи та боротьбу із наслідками COVID-19.

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Програма Stand-By

Вона була затверджена ще у червні 2020 року, за нею Україна мала отримати 5 млрд доларів у кілька етапів. Перший транш – 2,1 млрд дол. наша країна отримала одразу. А для виділення інших коштів планувалося чотири перегляди. Але Україна не виконала низку зобов'язань і фінансування було припинено.

Сторони дійшли згоди лише 18 жовтня 2021 року, тоді й з'явилася можливість переглянути умови програми.

Раніше ми повідомляли, що МВФ погіршив прогноз відновлення української економіки після коронакризи.

НБУтраншМВФ
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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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