Можна полегшено зітхнути? Яким ФОП дозволили не використовувати РРО

Деяким ФОП дозволили не використовувати касові апарати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Фізособам підприємцям, які займаються роздрібною торгівлею у селищах, дозволили не використовувати реєстратори розрахункових операцій, тобто касові апарати.

Відповідна постанова була прийнята на засіданні Кабінету Міністрів.

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Це означає, що селища, як і села раніше, не потрапляють під обов'язкову фіскалізацію.

Цією ухвалою на селища поширили весь список послаблень, який раніше запровадили для сіл.

Однак РРО все ж таки залишається обов'язковим для деяких магазинів у селищах, якщо вони потрапляють хоча б під один із нижченаведених критеріїв:

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річний обсяг розрахункових операцій перевищує 167 розмірів мінімальної зарплати (1,085 млн. грн.);

магазин продає підакцизні товари;

паралельно займається дистанційною торгівлею, зокрема – через інтернет;

сільська рада самостійно ухвалила рішення про обов'язкове застосування на території села РРО/програмного РРО.

Також варто зазначити, що це не стосується селищ міського типу, що вважаються міськими населеними пунктами.

Фіскалізація в Україні

З 1 січня 2022 року всі ФОП в Україні, які знаходяться на 2-4 групах єдиної системи оподаткування, зобов'язали використати РРО.

Винятки із цього списку теж є, але їх дуже мало. Обов'язковий касовий апарат при оплаті карткою через POS-термінал та при інтернет-оплаті банківською карткою, а також із використанням платіжних терміналів.

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Якщо купівля оплачується через установу банку або шляхом внесення коштів через касу фінустанови шляхом переказу на розрахунковий рахунок продавця – РРО не обов'язковий.

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