"Можна вічно дивитися на три речі": Україна почала видобувати газ із нової свердловини

Нова українська свердловина почала працювати / Фото: Колаж: Сьогодні

За підсумками випробування нової свердловини №336 Яблунівського родовища, було отримано дебіт 365 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє "Нафтогаз" у своєму Twitter-акаунті.

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"Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як нова свердловина дає дебіт", – пише "Нафтогаз" і додає відео.

Що таке дебіт свердловини?

Дебітом свердловини у газовій та нафтовій промисловості називають об’єм речовини, який виходить на поверхню за певний час з джерела видобутку.

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Видобуток нафти в Україні

19 жовтня голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна має неабиякий потенціал у нафтовидобувній сфері.

За словами Вітренка, він хоче значно наростити обсяги видобутку нафти всередині країни та на максимум використати цей потенціал.

Раніше ми писали, що Україна планує від’єднатись від російської енергосистеми та повністю синхронізуватись з європейською вже до 2023 року.

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А також повідомляли про заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав про важливість збереження транзиту російського газу через українську територію.