Можна поплатитися: чим можуть обернутися покупки без чека

Чому не можна викидати чеки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У більшості випадків клієнтам магазинів чи ресторанів чеки не потрібні. Люди одразу викидають їх або ж взагалі не беруть. Але такого краще не робити з чеками, які стосуються вашого життя і здоров'я.

"Сьогодні" пояснює, чому чеки з продуктових магазинів та ресторанів потрібно зберігати.

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Як захистити свої права

В Україні є Закон "Про захист прав споживачів", яким регулюються відносини між клієнтами і тими, хто надає послуги. Законом передбачено, що кожен споживач за певних умов може повернути неякісний товар, обміняти його чи отримати відшкодування протягом 14 днів.

Одна з найважливіших умов для цього – мати при собі чек, який підтвердить купівлю товару чи послуги в закладі.

Можливі і способи повернути товар без чека, але є випадки, які стосуються безпосередньо життя чи здоров'я людей. Інколи після відвідування ресторану, наприклад, у людини може виникнути отруєння. Клієнт може бути на 100% переконаним, що це сталося через неякісну їжу закладу. Однак довести це без чека буде дуже складно.

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Чек підтверджує, що людина дійсно їла в цьому ресторані. Якщо ж такого підтвердження не буде, то притягнути заклад до відповідальності не вийде.

Це саме стосується і продуктових магазинів. Недобросовісні продавці можуть реалізувати, наприклад, прострочений товар. Людина так само може отримати отруєння і ускладнення для здоров'я. І саме чек підтвердить купівлю неякісного товару в конкретному магазині і дозволить отримати компенсацію. Без нього магазин може легко зняти із себе відповідальність.

Як шахраї можуть надурити на чеках

Раніше ми писали, що чеки викидати не потрібно і тому, що його можуть підібрати аферисти. По-перше, на деяких чеках може бути ваша персональна інформація – номери карток, телефонів, в якому банку відкрита картка, ім'я. Потім шахраї можуть дзвонити під іменем працівників цього банку і працювати по відомих сценаріях з виманювання грошей.

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По-друге, шахраї можуть використати ці чеки для кількох схем:

набирають товар, що зазначений у чеку, і виносять його з магазину без оплати, прикриваючись цим чеком;

можуть користуватися цим товаром, а можуть і повернути його на підставі того ж чеку та отримати грошову компенсацію;

використовують чеки для збирання бонусів або участі в акціях.

"Сьогодні" розповідали і про те, за якими схемами з обміном валют діють шахраї і як можна втратити свої заощадження. Читайте також як зросли ціни на продукти і послуги у червні.