Українців чекають високі штрафи: за що каратимуть магазини та продавців

Встановлені норми набрали чинності з 1 липня

Чинні заборони допоможуть у боротьбі з курінням / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні внесли зміни до визначення "тютюнових виробів", тепер це поняття стосуватиметься і пристроїв для нагрівання тютюну (наприклад GLO та IQOS). До цих девайсів застосовуватимуться усі заборони законодавства нарівні з традиційними тютюновими виробами.

Про це йдеться в тексті закону 1978-ІХ.

Реклама

Саме ці норми набули чинності з 1 липня 2022 року, зокрема:

забороняється продаж особам до 18 років. За порушення передбачений штраф 6800 грн для магазину та від 6800 до 13600 грн для продавця;

для продавця; забороняється будь-яка реклама, спонсорство та стимулювання продажу. За порушення штраф для суб'єктів господарювання від 30 до 50 тис. грн за кожен факт реклами.

Також запроваджується нанесення медичних попереджень на упаковки сигарет для нагрівання, як і до інших для тютюнових виробів.

Штрафи до 5100 грн власникам тварин

Останніми роками в Україні посилили відповідальність для власників тварин та передбачили багато змін, що захищають тварин від жорстокого поводження. Тепер з чотирилапими заборонено жебракувати, використовувати їх для фотографій з туристами та багато іншого.

Реклама

Законодавством передбачено, що вигулювати собак потрібно у спеціально відведених для цього місцях. Якщо тварина гуляє поза такою територією, власнику загрожує штраф від 170 до 340 гривень. Якщо порушення повторюється – до 510 гривень.

Екскременти після вигулу собак часто ставали предметом суперечок громадян. Тепер це питання врегулювали законодавчо: хто опікується собакою та вигулює її, той і має прибрати за нею фекалії. За порушення передбачено штраф від 170 до 340 гривень, до 510 грн – за повторення ситуації.

Якщо тварина заподіяла шкоду майну чи напала на іншу людину, власник теж відповідатиме за законом. За це загрожує штраф від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини.

Реклама

Про інші штрафи передбачені для власників тварин читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми розповідали, які штрафи загрожують водіям під час війни, а також писали, які штрафи загрожують порушникам комендантського часу в Україні.