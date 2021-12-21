Можна залишитися без субсидії? Як "тисяча за вакцинацію" впливає на оплату комуналки

Гроші за вакцинацію не включаються до загального доходу платника податків / Фото: Колаж: Сьогодні

"Тисяча за вакцинацію", яку отримують українці у рамках програми "єПідтримка", не впливає на призначення житлової субсидії.

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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"Отримання зазначених коштів не впливає на право громадян отримувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах" , – повідомляє Мінсоцполітики.

Отже, вакциновані двома дозами українці можуть отримати на свої віртуальні картки тисячу гривень і не втратити субсидію, її розмір від цього також не постраждає.

А податки треба сплачувати?

У Мінфіні пояснили, що сума не включається до загального доходу платника податків і, відповідно, за неї не потрібно сплачувати податки.

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"Прикінцеві положення" Кодексу звільняють від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб. Не підлягають оподаткуванню", – пояснили у Мінфіні.

Зазначимо, що за законом доходи оподатковуються в 19,5% – 18% ПДФО + військовий збір 1,5%.

"Тисяча Зеленського"

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що всі вакциновані двома дозами зможуть отримати від держави 1000 грн. А вже 8 грудня підписав закон про виділення із держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям за програмою "єПідтримка".

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На що можна витратити гроші:

книги;

відвідування спортивної зали;

квитки на внутрішні рейси;

ліки;

похід у деякі ресторани та кафе;

квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

Раніше ми повідомляли, що найменше українці витрачають "ковідну" тисячу на авіаквитки, тоді як найпопулярнішою категорією витрат є книги.

Нагадаємо, що у президентській програмі "єПідтримка" реєструвалися вже 4 мільйони вакцинованих двома дозами українців, а ті, хто вже отримав 1000 грн, витратили 134 млн грн.