Можна залишитись без пенсії? Що робити, якщо не вистачає страхового стажу

Як отримати повний страховий стаж для пенсії / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Щоб людині почали виплачувати пенсії, потрібно мати повні місяці страхового стажу. Однак буває таке, що його не вистачає.

Але це не означає, що виплат не буде. За неповні місяці стажу можна доплатити. Як це зробити, розповіли у Пенсійному фонді.

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Як зробити доплату

Отже, для зарахування страхового стажу існує страховий внесок. Він сплачується щомісяця, і сума у кожного може бути різною, але не меншою за мінімальну суму, яка розраховується спеціально.

Однак якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, стаж відповідно зменшився, і для розрахунку пенсії його може не вистачити.

Таке може бути, якщо люди працювали неповний робочий день, були прийняті на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнені не останнім днем тощо.

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У такому випадку людина може здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

З 30 квітня 2022 року сума доплати за минулі роки розраховується від сьогоднішнього рівня мінімальної зарплати і страхового внеску.

Зокрема, мінімальний страховий внесок на сьогодні складає 1 430 грн (мінімальна заробітна плата 6 500 грн, помножена на 22%).

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У Пенсійному фонді наводять приклад:

Особі потрібно доплатити за січень 2010 року. Мінімальна заробітна плата у січні 2010 року складала 869 грн, особі було нараховано заробітну плату 700 грн, з неї за діючою ставкою страхового внеску на той час було сплачено 246,4 грн.



З метою зарахування січня 2010 року до страхового стажу як повного, враховуючи, що мінімальний страховий внесок на момент сплати (травень 2022 року) складає 1 430 грн, тож доплатити за цей період потрібно буде 1 183,6 грн (1 430 грн – 246,4 грн = 1 183,6 грн).

А от з'ясувати, чи є в людини неповні місяці стажу, можна онлайн на сайті за допомогою довідки ОК-5 чи особисто у відділенні Пенсійного фонду (при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код). Якщо стажу не вистачає, можна одразу подати заяву на доплату.

Правила виходу на пенсію змінили

Раніше ми розповідали, що українцям дали право вийти на пенсію достроково, а саме – за півтора року до досягнення пенсійного віку та за умови наявності повного страхового стажу, у разі розірвання трудового контракту у зв'язку зі скороченням штату чи ліквідацією компанії.

Ще одне нововведення, це можливість дострокового виходу на пенсію для матерів та батьків багатодітних сімей, а також ті, хто на утриманні має дітей із рідкісними тяжкими захворюваннями, які не мають встановленої інвалідності.

А також для тих жінок, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, які виховують дитину з інвалідністю (після 50 років і за наявності 15-річного стажу).

Якщо йдеться про батька, то право на достроковий вихід на заслужений відпочинок мають чоловіки, які виховували самостійно п’ятьох або більше дітей, або дітей із інвалідністю (по досягненню 55-річного віку та наявності 20 років страхового стажу).

"Сьогодні" раніше писали, яким українцям по-новому почнуть нараховувати пенсії, і розповідали, хто отримає виплати на 1,5 тис. грн більше.