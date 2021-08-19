Шахрайство в соцмережах – як захистити себе в інтернеті

Шахраї активно стежать за користувачами в соцмережах. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Відкритість в соцмережах і перевага віртуального життя реальному може зіграти на руку шахраям. У сезон відпусток зловмисники особливо активізувалися і стежать за жертвами в інтернеті.

Користувачі, самі того не усвідомлюючи, дають інформацію грабіжникам в соцмережах. Їдучи у відпустку і залишаючи квартири порожніми і незахищеними від зловмисників, слід бути особливо обережними з даними, які люди публікують у відкриому доступі. Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Зворотний бік публічності

Вирушаючи у відпустку, користувачі Instagram, Facebook або TikTok часто публікують у відкритому доступі зайві дані, якими можуть скористатися шахраї. Це можуть бути докладні "сторіс" про те, куди і на який строк відправляється людина, а також місце знаходження квартири або будинку.

Особливо страждають популярні блогери, які впускають тисячі, а то й мільйони користувачів в своє особисте життя. У зірки українського Instagram Саші Пустовіт майже два мільйони передплатників.

Свій кожен крок дівчина записує на камеру. Однак місце свого перебування блогер намагається ретельно приховувати, оскільки цю інформацію можуть використовувати не на її користь. І такий прецедент вже був.

"Випадково потрапив вид з вікна. Було видно назву ресторану. І в" директ "мені прилітає: "А це твоя геолокація?" І скріншот Google Maps з супутника, що машина у дворі стоїть. І я так думаю: як ти це зробив. Елементарно – побачив у вікні назву ресторану і просто "загуглив", – розповідає Пустовіт.

У разі відомої людини така необережність може закінчитися і нападом так званих "хейтерів", псуванням майна, а також крадіжкою в квартирі, оскільки в цей момент там нікого немає і зловмисник це знає.

Криміналіст Юрій Ірхін розповів, чого категорично не можна публікувати в соціальних мережах:

Не треба писати час відправлення у відпустку.

Не треба демонструвати свій достаток і хвалитися покупками.

Не можна ділитися адресами, де ви знаходитесь.

Відкрита інформація в соцмережах – скарб для шахраїв

Однак стежать не тільки за публічними людьми, а й за простими українцями. Будь-яка інформація у вільному доступі може стати зачіпкою для зловмисника.

Одеситка Ольга Кітік навіть не замислювалася, коли публікувала свій номер телефону під час продажу черевик, що цим скористаються шахраї. В один з месенджерів їй написала жінка. Відразу ж запропонувала оплатити товар на одному з сайтів доставки.

"Вона мені скидає посилання: "Тут все готово ". Заповнила всі дані, гроші перевела. "Вам потрібно їх отримати", – я така "ок". Вписала дані карти. І там треба було ввести CVV-код. Я якось не подумала що це можуть бути шахраї ", – розповіла дівчина.

Після цього з двох карт Ольги списалися майже 6 тисяч гривень. Дівчина відразу ж звернулася в поліцію і розповіла в своїх соціальних мережах про цей випадок, щоб застерегти інших.

У кіберполіції щодня фіксують сотні таких випадків. Кажуть, популярний спосіб пограбування через соцмережі – змусити людину перейти по посиланню. Приманкою можуть бути мільйонні виграші і акції, каже старший інспектор з особливих доручень Департаменту кіберполіції Анна Селезньова.

"Не переходьте за гіперпосиланнями. Це може бути фішинговий ресурс. Не відправляйте свої конфіденційні дані в месенджерах або соціальних мережах. Тим більше, фотографувати свої документи", – застерігає Селезньова.

Експерти радять, встановити складні паролі на банківських картках, пошті і акаунтах в соціальних мережах. А також – проводити більше часу з близькими: менше ризиків стати жертвою шахраїв і задоволення від спілкування в реальному житті.

В "Сьогодні" вже писали про те, як довірливі покупці попадаються на шахрайський прийомв онлайн-шопінгу, відправивши продавцеві 100%-ву передоплату за товар. Уникнути цього допоможе накладений платіж. Якщо ж покупець вже попався на вудку аферистів, йому варто зібрати всю відому інформацію про продавця і піти з цими даними в правоохоронні органи.

Раніше "Нова пошта" попередила українців, як не попастися в шахрайські мережі при здійсненні онлайн-покупок в Україні і за кордоном. У компанії підготували інструкцію з протидії аферистам.