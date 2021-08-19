Мошенничество в соцсетях – как защитить себя в интернете

Мошенники активно следят за пользователями в соцсетях. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Открытость в соцестях и предпочтение виртуальной жизни реальной может сыграть на руку мошенникам. В сезон отпусков злоумышленники особенно активизировались и следят за жертвами в интернете.

Пользователи, сами того не осознавая, дают информацию грабителям в соцсетях. Уезжая в отпуск и оставляя квартиры пустыми и незащищенными от злоумышленников, следует быть особо осторожными с публикуемыми данными. Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Обратная сторона публичности

Отправляясь в отпуск, пользователи Instagram, Facebook или TikTok часто публикуют в открытом доступе лишние данные, которыми могут воспользоваться мошенники. Это могут быть подробные "сторис" о том, куда и на какой срок отправляется человек, а также место нахождения квартиры или дома.

Особенно страдают популярные блогеры, которые впускают тысячи, а то и миллионы пользователей в свою личную жизнь. У звезды украинского Instagram Саши Пустовит почти два миллиона подписчиков.

Свой каждый шаг девушка записывает на камеру. Однако место своего нахождения блогер старается тщательно скрывать, поскольку эту информацию могут использовать не в ее пользу. И такой прецедент уже был.

"Случайно попал вид из окна. Было видно название ресторана. И в "директ" мне прилетает: "а это твоя геолокация?". И скриншот Google Maps со спутника, что машина во дворе стоит. И я так думаю: как ты это сделал. Элементарно – увидел в окне название ресторана и просто "загуглил", – рассказывает Пустовит.

В случае известного человека такая неосторожность может закончиться и нападением так называемых "хейтеров", порчей имущества, а также кражей в квартире, поскольку в этот момент там никого нет и злоумышленник это знает.

Криминалист Юрий Ирхин рассказал, чего категорически нельзя публиковать в соцсетях:

Не надо писать время отправления в отпуск.

Не надо демонстрировать свой достаток и хвастаться покупками.

Нельзя делиться адресами, где вы находитесь.

Открытая информация в соцсетях – клад для мошенников

Однако следят не только за публичными людьми, но и за простыми украинцами. Любая информация в свободном доступе может стать зацепкой для злоумышленника.

Одесситка Ольга Китик даже не задумывалась, когда публиковала свой номер телефона при продаже ботинок, что этим воспользуются мошенники. В один из мессенджеров ей написала покупательница. Сразу же предложила оплатить товар на одном из сайтов доставки.

"Она мне скидывает ссылку: "Здесь все готово". Заполнила все данные, деньги перевела. "Вам нужно их получить", – я такая "ок". Вписываю данные карты. И там надо было ввести CVV-код. Я как-то не подумала что это могут бить мошенники", – рассказала девушка.

После этого с двух карт Ольги списались почти 6 тысяч гривен. Девушка сразу же обратилась в полицию и рассказала в своих соцсетях об этом случае, чтобы предостеречь других.

В киберполиции ежедневно фиксируют сотни таких случаев. Говорят, популярный способ грабежа через соцсети – заставить человека перейти по ссылке. Приманкой могут быть миллионные выигрыши и акции, говорит старший инспектор по особым поручениям Департамента киберполиции Анна Селезнева.

"Не переходите по гиперссылкам. Это может быть фишинговый ресурс. Не отправляйте свои конфиденциальные данные в мессенджерах или социальных сетях. Тем более, фотографировать свои документы", – предостерегает Селезнева.

Эксперты советуют, установить сложные пароли на банковских карточках, почте и аккаунтах в соцсетях. А также – проводить больше времени с близкими: меньше рисков стать жертвой мошенников и удовольствие от общения в реальной жизни.

В "Сегодня" уже писали о том, как доверчивые покупатели попадаются на мошенническую уловку в онлайн-шоппинге, отправив продавцу 100%-ную предоплату за товар. Избежать этого поможет наложенный платеж. Если же покупатель уже попался на удочку аферистам, ему стоит собрать всю известную информацию о продавце и пойти с этими данными в правоохранительные органы.

Ранее "Новая почта" предупредила украинцев, как не попасться в мошеннические сети при совершении онлайн-покупок в Украине и за рубежом. В компании подготовили инструкцию по противодействию аферистам.