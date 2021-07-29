Мошенники онлайн-шоппинга. Как покупателю вернуть деньги и защитить себя

Как только аферисты получают полную предоплату, сразу же блокируют покупателя во всех соцсетях и мессенджерах

Мошенники из Сети требуют за покупку 100% предоплаты. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Доверчивые покупатели попадаются на мошенническую уловку в онлайн-шоппинге, отправив продавцу 100%-ную предоплату за товар. В 80-90% случаев заплатить всю сумму заранее требуют аферисты, говорится в сюжете "Сегодня".

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Избежать мошеннической схемы поможет наложенный платеж, уверяют эксперты. Если же покупатель уже попался на удочку аферистам, ему стоит собрать всю известную информацию о продавце и пойти с этими данными в правоохранительные органы.

Наглядный пример

Попасться на мошенническую удочку в онлайн-шоппинге можно на чем-угодно: заказ техники через Facebook-страницу, покупка эксклюзивной посуды в Instagram или пояса для похудения через рандомный сайт. Жительница Киева Яна Пинькас потеряла внушительную для нее сумму, увидев красивое нижнее белье.

Девушка уверяет, что очень тщательно подходила к выбору магазина. Когда же она нашла подходящий, на требование продавца отправила всю сумму.

"У них полная предоплата. Ты проплачиваешь всю сумму. У нас вышло 1 400 грн или 1 600 грн. Ты платишь и ждешь до 30 дней, и тебе приходить белье. Прошло уже больше двух месяцев", – сетует обманутая клиентка.

Никаких контактных данных, номера телефона или адреса на странице Яна не обнаружила. После случившегося девушка начала писать негативные отзывы, однако сайт их удалял. Позже клиентка поняла, что ее заблокировали на данном ресурсе.

"На все СМС относительно заказа, когда будет, в какие сроки, будет ли вообще это заказ, они отписывают шаблонно: "Когда будет информация, мы Вам сообщим", – продолжает покупательница.

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Сайт до сих пор функционирует в прежнем режиме. Однако обращение журналистов "Сегодня" они проигнорировали.

Что должно было насторожить клиента

Требование 100%-ной предоплаты;

Психологические манипуляции о том, что товара осталось мало, так как он очень популярный (именно по этой причине нужно в очень короткие сроки внести полную предоплату);

(именно по этой причине нужно в очень короткие сроки внести полную предоплату); "Сумасшедшие" скидки на товар.

Последний пункт – одна из основных приманок онлайн-мошенника. Продавец никогда не будет работать себе в убыток, говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Как защитить себя от мошенников

Чтобы предупредить неприятные последствия, покупку необходимо оплачивать наложенным платежом. Несмотря на то, что так товар обойдется дороже, клиент сможет быть уверенным в сделке.

Сложнее вернуть деньги. Адвокат Евгений Промский советует, записывать номер телефона или карты, на которую покупатель отправляет сумму за товар.

"Навряд ли личность, которая является мошенником, будет указывать свою настоящую фамилию, но номер, с которым она работает, может встретиться в каких-то других документах, каких-то реестрах, поэтому именно по такой информации можно идентифицировать", – говорит эксперт.

То есть, во время оплаты онлайн покупатель должен указать назначение платежа и посмотреть, на кого зарегистрирована карта получателя. Тогда можно будет написать заявление на конкретного человека.

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Больше о том, как не обмануться и не остаться без денег, рассказали в новостях "Сегодня":

Сюжет подготовил корреспондент Владислав Поливода.

Напомним, "Новая почта" предупредила украинцев, как не попасться в мошеннические сети при совершении онлайн-покупок в Украине и за рубежом. В компании подготовили инструкцию по противодействию аферистам.