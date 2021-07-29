Шахраї онлайн-шопінгу. Як покупцеві повернути гроші і захистити себе

Як тільки аферисти отримують повну передоплату, відразу ж блокують покупця у всіх соцмережах і месенджерах

Шахраї з Мережі вимагають за покупку 100% передоплати. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Довірливі покупці попадаються на шахрайський прийом в онлайн-шопінгу, відправивши продавцеві 100%-ву передоплату за товар. У 80-90% випадків заплатити всю суму заздалегідь вимагають аферисти, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Уникнути шахрайської схеми допоможе післяплата, запевняють експерти. Якщо ж покупець вже попався на вудку аферистів, йому варто зібрати всю відому інформацію про продавця і піти з цими даними в правоохоронні органи.

Наочний приклад

Попастися на шахрайську вудочку в онлайн-шопінгу можна на чому завгодно: замовлення техніки через Facebook-сторінку, купівля ексклюзивного посуду в Instagram або пояса для схуднення через рандомний сайт. Мешканка Києва Яна Пінькас втратила значну для неї суму, побачивши привабливу білизну.

Дівчина запевняє, що дуже ретельно підходила до вибору магазину. Коли ж вона знайшла відповідний, на вимогу продавця відправила всю суму.

"У них повна передоплата. Ти проплачуєш всю суму. У нас вийшло 1 400 або 1 600. Ти платиш і чекаєш до 30 днів, і тобі приходить білизна. Минуло вже більше двох місяців", – нарікає обдурена клієнтка.

Жодних контактних даних, номерів телефонів та адреси на сторінці Яна не виявила. Після того, що сталося, дівчина почала писати негативні відгуки, проте сайт їх видаляв. Пізніше клієнтка зрозуміла, що її заблокували на даному ресурсі.

"На всі СМС щодо замовлення, коли буде, в які терміни, чи буде взагалі це замовлення, вони відписують шаблонно: "Коли буде інформація, ми Вам повідомимо", – продовжує жінка.

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Сайт досі функціонує в колишньому режимі. Однак звернення журналістів "Сьогодні" вони проігнорували.

Що повинно було насторожити клієнта

Вимога 100%-ої передоплати;

Психологічні маніпуляції про те, що товару залишилося мало, бо він дуже популярний (саме тому потрібно в дуже короткі терміни внести повну передоплату);

(саме тому потрібно в дуже короткі терміни внести повну передоплату); "Божевільні" знижки на товар.

Останній пункт – одна з основних принад онлайн-шахрая. Продавець ніколи не буде працювати собі в збиток, говорить експерт з безпеки Руслан Болгов.

Як захистити себе від шахраїв

Щоб попередити неприємні наслідки, покупку необхідно оплачувати післяплатою. Незважаючи на те, що так товар обійдеться дорожче, клієнт зможе бути впевненим в угоді.

Складніше повернути гроші. Адвокат Євген Промскій радить, записувати номер телефону або карти, на яку покупець відправляє суму за товар.

"Навряд чи особистість, яка є шахраєм, буде вказувати своє справжнє прізвище, але номер, з яким вона працює, може зустрітися в якихось інших документах, якихось реєстрах, тому саме за такою інформацією можна ідентифікувати", – говорить експерт.

Тобто, під час оплати онлайн покупець повинен вказати призначення платежу і подивитися, на кого зареєстрована карта одержувача. Тоді можна буде написати заяву на конкретну людину.

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Більше про те, як не помилитись і не залишитися без грошей, розповіли в новинах "Сьогодні":

Сюжет підготував кореспондент Владислав Поливода.

Нагадаємо, "Нова пошта" попередила українців, як не попастися в шахрайські мережі при здійсненні онлайн-покупок в Україні і за кордоном. У компанії підготували інструкцію з протидії аферистам.