Monobank запустив найсучасніший інструмент – хто може скористатися з вигодою для себе

Клієнтам Monobank доступна нова послуга / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, monobank

У Monobank оголосили про запуск нової послуги, яка підійде для всіх клієнтів фінансової установи.

Як розповів співзасновник банку Олег Гороховський, мовиться про послугу інтернет-еквайрингу.

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Клієнти Monobank можуть налаштувати оплату картками на своєму сайті, мобільному додатку чи інтернет-магазині. Для будь-якої форми бізнесу доступний гнучкий набір інструментів:

для збору донатів;

для власників інтернет-магазинів;

для власників сайтів та індивідуальних проєктів;

для ФОП та благодійних фондів.

До кінця червня тариф за користування послугою становитиме 0,6% від суми кожної операції.

Як працює інтернет-еквайринг?

Користувачі Monobank, які мають власний бізнес в інтернеті можуть простіше здійснювати операції з прийому платежів за товари. Наприклад, доступні одноразові розрахунки, що підійде торговцям в мережі.

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У разі потреби, є можливість фіскалізувати операцію. Інформація про платіж доступна через інтерфейс Checkbox або Сота Каса.

Підприємець відкриває послугу еквайрингу й виставляє платіж або інформацію про товар (назва, опис, ціна) та відправляє клієнту. Покупець оплачує товар або послугу і за деякий час гроші надходять на картку.

Клієнти можуть розрахуватися за допомогою гаманців Apple Pay, Google Pay, через додатки monobank або monopay чи ввести реквізити вручну. Є варіант з відкладеними платежами, коли бізнес отримає оплату моментально, а з клієнта списуватиметься оплата чотирма частинами через кожні два тижні, а також відкладена оплата зі списанням грошей через 30 днів.

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Відновлення кредитування

Нещодавно у Monobank повідомили про відновлення послуги кредитування. Мовиться про програми "Покупки частинами" і "Розстрочка".

За словами Олега Гороховського, майже 600 тис. клієнтів мають змогу отримати кредитних лімітів на загальну суму 18 млрд грн. Він висловив сподівання, що цей приклад наслідуватимуть інші банки, оскільки зараз це дуже потрібно для відновлення економіки.

Раніше "Сьогодні" писали про те, як клієнтам установи придбати військові облігації та допомогти економіці країни. Дізнайтеся, як українка раптово втратила усі заощадження, що тримала на рахунку в Monobank.