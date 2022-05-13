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Monobank відновлює кредитування – на що можна взяти позику

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 травня, 11:55
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Розповідаємо, які повідомлення надійдуть близько 600 тисячам клієнтів Monobank
/ Фото: Колаж: Сьогодні, monobank

Monobank з 13 травня відновлює кредитування, а саме програму "Покупки частинами" і "Розстрочки".

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський на своєму Telegram-каналі.

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"Близько 600 000 клієнтів, сумарно на 18 млрд. гривень кредитних лімітів на розстрочку та "Покупку частинами"!", – написав він.

Гороховський зазначив, що дуже сподівається, що приклад Monobank наслідуватимуть інші фінустанови, оскільки це вкрай потрібно для відновлення економіки.

Раніше співзасновник банку розповідав, що тим клієнтам, яким вони відновлять ліміти, надійде спеціальне повідомлення у додатку.

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Оновлення застосунку Monobank

Раніше співзасновник Monobank розповів про травневе оновлення мобільного застосунку, яке наразі проходить бета-тестування.

У цій версії з’являться функції, про які давно просили українці, а саме – можливість змінювати категорії у виписці та групувати їх за допомогою #тегів для більш прозорого обліку та можливість по-новому аналізувати свої витрати.

"Сьогодні" раніше писали, як клієнтам Monobank придбати військові облігації, що можуть допомогти економіці країни і розповідали, як клієнтка цього банку раптово втратила усі заощадження.

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