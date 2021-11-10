Monobank залишив клієнтку без грошей у складній ситуації – що сталося

Monobank залишив без грошей клієнтку, яка намагалася оплатити операцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Monobank розповіла, що банк заблокував її карту саме у той момент, коли їй терміново були потрібні гроші на операцію для родички.

Про це жінка залишила відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За її словами, раніше їй дуже подобалась функція кеш-беку і вона постійно користувалась цією карткою/

"І ось сьогодні трапилося лихо, родички знадобилося терміново скинути 20 тисяч грн на картку на операцію, але банк вважав, що це шахраї", – пише користувачка.

Клієнтка зателефонувала до служби підтримки і попросили провести платіж та підтвердила, що це саме вона.

"Але мені у відповідь заблокували картку та ліміт, і сказали, що потрібно міняти на нову.

Ось так і виходить, що коли трапиться біда Монобанк вважатиме Вас шахраями. Добре, що була ще карта Райффайзен Банку і там провели платіж без проблем", – йдеться у відгуку.

Жінка написала, що планує закрити свій рахунок у цьому банку і не хоче більше користуватись карткою Monobank.

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Що відповіли у Monobank?

Співробітники банку відреагували та залишили свій коментар, де написали, що ситуація дійсно неприємна.

"Ми використовуємо індивідуальний підхід до встановлення кредитного ліміту для кожного клієнта. Розрахунок здійснюється за допомогою скорингової моделі, яка враховує понад 1000 параметрів по кожному з клієнтів та формує його профіль", – написав банк.

Співробітники також зазначили, що це не остаточне рішення і в майбутньому ліміт може бути підвищено.

Банкомати Monobank

Наразі мобільний банк не має власних банкоматів і це неабияк зменшує обіг грошей всередині системи.

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Засновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що вони збираються це виправити і створити власну мережу банкоматів.

Гороховський показав, як будуть виглядати тестові банкомати.

Раніше "Сьогодні" писали, що Monobank планує закрити з 12 грудня усі картки в злотих.

А також повідомляли, що мобільний застосунок Monobank має близько 10 прихованих функцій.