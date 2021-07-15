Тепер ФОПи також зможуть поповнювати свої рахунки через термінали і каси банків

Банківська система SWIFT. Фото: SWIFT/Event Images

Monobank змінив тарифи з вихідних SWIFT-платежів, а також дозволив ФОПам поповнювати рахунок через термінали і каси банків.

Про це йдеться в розсилці клієнтам банку.

Так, вартість пошуку засобів під час SWIFT-переказу, уточнення, коригування або повернення SWIFT-переказу тепер така:

40 доларів для SWIFT-платежів у доларах;

40 євро для SWIFT-платежів в інших валютах.

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Як ми писали раніше, в Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей. Вона була узаконена в квітні, а на її впровадження давалося три місяці. Таким чином передбачається швидко стягувати борги з аліментів, за кредитами, штрафи за порушення ПДР тощо.

До речі, раніше автоматичний арешт рахунків міг застосовуватися тільки у стосовно неплатників аліментів. Тепер нововведення стосується всіх боржників, які потраплять до відповідного реєстру.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, за яку суму боргу у власника можуть відібрати житло.