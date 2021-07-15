Теперь ФОПы также смогут пополнять свои счета через терминалы и кассы банков

Банковская система SWIFT. Фото: SWIFT/Event Images

Monobank изменил тарифы по исходным SWIFT-платежа, а также разрешил ФОПам пополнять счет через терминалы и кассы банков.

Об этом говорится в рассылке клиентам банка.

Так, стоимость поиска средств во время SWIFT-перевода, уточнения, корректировки или возврата SWIFT-перевода теперь такая:

40 долларов для SWIFT-платежей в долларах;

40 евро для SWIFT-платежей в других валютах.

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Как мы писали ранее, в Украине заработала новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег. Она была узаконена в апреле, а на ее внедрение давалось три месяца. Таким образом предполагается быстро взыскивать долги по алиментам, по кредитам, штрафы за нарушение ПДД и другие.

К слову, раньше автоматический арест счетов мог применяться только в отношении неплательщиков алиментов. Теперь новшество касается всех должников, которые попадут в соответствующий реестр.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, за какую сумму долга у собственника могут отнять жилье.