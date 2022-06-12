Можуть довести до інфаркту: шахраї придумали нову цинічну схему (відео)

Зловмисники грають на емоціях українців та видурюють шалені суми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області правоохоронці викрили групу злочинців, які наживалися на родичах та близьких воїнів Збройних сил України.

За інформацією Служби безпеки, шахраї телефонували рідним українських військовослужбовців та повідомляли, що ті нібито в полоні.

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Зловмисники одразу пропонували свої "послуги", обіцяючи за гроші допомогти визволити рідних з полону. Встановили навіть таксу на різні види псевдопослуг:

телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 тис. грн;

визволення з полону – від 50 до 200 тис. грн;

перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн.

Після цинічної брехні рідним військових, аферисти просили передоплату за послугу. Щойно гроші надходили на рахунок, переставали виходити на зв’язок.

Організатори схеми

Співробітники СБУ встановили, що одним з організаторів злочинної схеми є чоловік, який уже притягувався до відповідальності й нещодавно вийшов із тюрми. Наразі він перебуває в тимчасово окупованому Маріуполі.

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У Запоріжжі в афериста була спільниця, яку вже затримали спецпризначенці СБУ. Під час обшуку у неї знайшли техніку з доказами, банківські картки та 250 тис. грн готівкою. Відповідно до законодавства, за шахрайство їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Подібні схеми, на жаль, не рідкісні. Якщо вам чи вашим знайомим зателефонували з таким повідомленням невідомі та запропонували якусь послугу за гроші, зверніться до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.

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Працювали за гроші Кремля

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали трьох громадян у Київській області, які працювали на спецслужби Росії за гроші. Вони допомагали ворогу переправляти гроші в Україну через підсанкційні платіжні системи.

Кривавими грошима платили ворожій агентурі за здійснення підривної діяльності проти України. Під час обшуків вдома та в офісах порушників правоохоронці виявили суму, еквівалентну більш ніж 13 млн грн.

Зловмисники створили мережу анонімних сайтів, через які отримували замовлення, продавали та обмінювали електронні гроші з РФ і видавали готівку у власному обміннику. В офісі тих, хто працював на ворожу країну, знайшли техніку й документи з доказами причетності до схеми.

Раніше "Сьогодні" писали, що наприкінці травня екснардепу від Партії регіонів Євгену Балицькому оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності.

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