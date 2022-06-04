Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Працювали за гроші Кремля: СБУ викрила українців, які допомагали ворогу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 червня, 18:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Працівники СБУ здійснили спецоперацію в Київській області та викрили злочинне угруповання
Злочинне угруповання діяло в Київській області
Злочинне угруповання діяло в Київській області / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

У Київській області затримали трьох громадян, які працювали на спецслужби Росії за гроші.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисники приховано переправляли кремлівські гроші в Україну через підсанкційні платіжні системи.

Реклама

Кошти перераховували ворожій агентурі на здійснення підривної діяльності проти України. Під час обшуків вдома та в офісах порушників правоохоронці виявили суму в еквіваленті понад 13 млн грн.

Як працювала схема?

Троє жителів Київської області створили мережу анонімних сайтів. Через веб-ресурси отримували "замовлення" та продавали або обмінювали електронні гроші з РФ, а готівку видавали у власному обміннику.

На місцях виявили техніку та документацію, яка доводить порушення законодавства. За фактом незаконних дій з грошима організатору схеми повідомили про підозру.

Реклама

Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх причетних до організації підпільного фінансового трафіку осіб.

Підозра гауляйтеру

Наприкінці травня екснардепу від "Партії регіонів" Євгену Балицькому оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності. У СБУ його назвали "гауляйтером" росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"Цей колишній нардеп-регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку", сприйняв вторгнення РФ як шанс реалізувати власні амбіції. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні", – зазначили правоохоронці.

Реклама

Балицького підозрюють у примусі працівників місцевого самоврядування та комунальників визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області". За вчинене, йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в маріупольському порту перебуває вже друге вантажне судно РФ, яким планують вивезти з України крадений метал, а потім ще й зерно. Водночас росіяни самі ж публічно визнали, що мародерять в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29834.48

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1777.03

Litecoin (LTC)

63.24

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти