Працювали за гроші Кремля: СБУ викрила українців, які допомагали ворогу

Працівники СБУ здійснили спецоперацію в Київській області та викрили злочинне угруповання

Злочинне угруповання діяло в Київській області / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

У Київській області затримали трьох громадян, які працювали на спецслужби Росії за гроші.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисники приховано переправляли кремлівські гроші в Україну через підсанкційні платіжні системи.

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Кошти перераховували ворожій агентурі на здійснення підривної діяльності проти України. Під час обшуків вдома та в офісах порушників правоохоронці виявили суму в еквіваленті понад 13 млн грн.

Як працювала схема?

Троє жителів Київської області створили мережу анонімних сайтів. Через веб-ресурси отримували "замовлення" та продавали або обмінювали електронні гроші з РФ, а готівку видавали у власному обміннику.

На місцях виявили техніку та документацію, яка доводить порушення законодавства. За фактом незаконних дій з грошима організатору схеми повідомили про підозру.

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Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх причетних до організації підпільного фінансового трафіку осіб.

Підозра гауляйтеру

Наприкінці травня екснардепу від "Партії регіонів" Євгену Балицькому оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності. У СБУ його назвали "гауляйтером" росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"Цей колишній нардеп-регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку", сприйняв вторгнення РФ як шанс реалізувати власні амбіції. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні", – зазначили правоохоронці.

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Балицького підозрюють у примусі працівників місцевого самоврядування та комунальників визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області". За вчинене, йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в маріупольському порту перебуває вже друге вантажне судно РФ, яким планують вивезти з України крадений метал, а потім ще й зерно. Водночас росіяни самі ж публічно визнали, що мародерять в Україні.