Могут довести до инфаркта: мошенники придумали новую циничную схему (видео)

Злоумышленники играют на эмоциях украинцев и выдуривают сумасшедшие суммы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Запорожской области правоохранители разоблачили группу преступников, которые наживались на родственниках и близких воинов Вооруженных сил Украины.

По информации Службы безопасности, мошенники звонили по телефону родным украинских военнослужащих и сообщали, что те якобы в плену.

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Злоумышленники предлагали свои "услуги", обещая за деньги помочь освободить родных из плена. Установили даже таксу на разные виды псевдоуслуг:

телефонный разговор с пленником – от 10 до 50 тыс. грн;

освобождение из плена – от 50 до 200 тыс. грн;

перевозка тела погибшего – до 10 тыс. грн.

После циничного вранья родным военных аферисты просили предоплату за услугу. Как только деньги поступали на счет, переставали выходить на связь.

Организаторы схемы

Сотрудники СБУ установили, что одним из организаторов преступной схемы является мужчина, который уже привлекался к ответственности и недавно вышел из тюрьмы. В настоящее время он находится во временно оккупированном Мариуполе.

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В Запорожье у афериста была сообщница, которую уже задержали спецназовцы СБУ. Во время обыска при ней нашли технику с доказательствами, банковские карты и 250 тыс. грн наличными. Согласно законодательству, за мошенничество ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Подобные схемы, к сожалению, не редкость. Если вам или вашим знакомым позвонили с таким сообщением неизвестные и предложили какую-либо услугу за деньги, обратитесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.

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Работали за деньги Кремля

Недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали троих граждан в Киевской области, которые работали на спецслужбы России за деньги. Они помогали врагу переправлять деньги в Украину через подсанкционные платежные системы.

Кровавыми деньгами платили вражеской агентуре за осуществление подрывной деятельности против Украины. Во время обысков в домах и офисах нарушителей правоохранители обнаружили сумму, эквивалентную более 13 млн грн.

Злоумышленники создали сеть анонимных сайтов, через которые получали заказ, продавали и обменивали электронные деньги из РФ и выдавали наличные деньги в собственном обменнике. В офисе работающих на вражескую страну нашли технику и документы с доказательствами причастности к схеме.

Ранее "Сегодня" писали, что в конце мая экс-нардепу от Партии регионов Евгению Балицкому объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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