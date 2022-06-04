Работали за деньги Кремля: СБУ разоблачила украинцев, помогавших врагу (фото)

Сотрудники СБУ провели спецоперацию в Киевской области и разоблачили преступную группировку

Преступная группировка действовала в Киевской области / Фото: Getty Images, СБУ, Коллаж: Сегодня

В Киевской области задержали троих граждан, работавших на спецслужбы России за деньги.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленники скрыто переправляли кремлевские деньги в Украину через подсанкционные платежные системы.

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Денежные средства перечисляли вражеской агентуре на осуществление подрывной деятельности против Украины. Во время обысков дома и в офисах нарушителей правоохранители обнаружили сумму в эквиваленте более 13 млн грн.

Как работала схема?

Три жителя Киевской области создали сеть анонимных сайтов. Через веб-ресурсы получали "заказ" и продавали или обменивали электронные деньги из РФ, а наличные деньги выдавали в собственном обменнике.

СБУ разоблачила кремлевских приспешников / Фото: СБУ

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На местах обнаружили технику и документацию, доказывающую нарушение законодательства. По факту незаконных действий с деньгами организатору схемы сообщили о подозрении.

СБУ разоблачила кремлевских приспешников / Фото: СБУ

Досудебное расследование продолжается. Устанавливают всех причастных к организации подпольного финансового трафика лиц.

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Подозрение гауляйтеру

В конце мая экснардепу от "Партии регионов" Евгению Балицкому объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. В СБУ его назвали "гауляйтером" россиян на временно оккупированной части Запорожской области.

"Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока", воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные амбиции. Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой по поводу силового захвата власти в регионе", – отметили правоохранители.

Балицкого подозревают в принуждении работников местного самоуправления и коммунальщиков признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области". За совершенное ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в мариупольском порту находится уже второе грузовое судно РФ, которым планируют вывезти из Украины краденый металл, а затем еще и зерно. В то же время россияне сами публично признали, что мародерят в Украине.