Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Работали за деньги Кремля: СБУ разоблачила украинцев, помогавших врагу (фото)

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июня, 18:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сотрудники СБУ провели спецоперацию в Киевской области и разоблачили преступную группировку
Преступная группировка действовала в Киевской области
Преступная группировка действовала в Киевской области / Фото: Getty Images, СБУ, Коллаж: Сегодня

В Киевской области задержали троих граждан, работавших на спецслужбы России за деньги.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленники скрыто переправляли кремлевские деньги в Украину через подсанкционные платежные системы.

Реклама

Денежные средства перечисляли вражеской агентуре на осуществление подрывной деятельности против Украины. Во время обысков дома и в офисах нарушителей правоохранители обнаружили сумму в эквиваленте более 13 млн грн.

Как работала схема?

Три жителя Киевской области создали сеть анонимных сайтов. Через веб-ресурсы получали "заказ" и продавали или обменивали электронные деньги из РФ, а наличные деньги выдавали в собственном обменнике.

СБУ разоблачила кремлевских приспешников
СБУ разоблачила кремлевских приспешников / Фото: СБУ

Реклама

На местах обнаружили технику и документацию, доказывающую нарушение законодательства. По факту незаконных действий с деньгами организатору схемы сообщили о подозрении.

СБУ разоблачила кремлевских приспешников
СБУ разоблачила кремлевских приспешников / Фото: СБУ

Досудебное расследование продолжается. Устанавливают всех причастных к организации подпольного финансового трафика лиц.

Реклама

Подозрение гауляйтеру

В конце мая экснардепу от "Партии регионов" Евгению Балицкому объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. В СБУ его назвали "гауляйтером" россиян на временно оккупированной части Запорожской области.

"Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока", воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные амбиции. Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой по поводу силового захвата власти в регионе", – отметили правоохранители.

Балицкого подозревают в принуждении работников местного самоуправления и коммунальщиков признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области". За совершенное ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в мариупольском порту находится уже второе грузовое судно РФ, которым планируют вывезти из Украины краденый металл, а затем еще и зерно. В то же время россияне сами публично признали, что мародерят в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29834.48

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1777.03

Litecoin (LTC)

63.24

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять