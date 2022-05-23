Мошенники снова атакуют украинцев: ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме

Пока в стране идет война и многие украинцы нуждаются в помощи, мошенники придумали, как по-новому нажиться на ситуации
В ПриватБанке предостерегли клиентов от очередной аферы, на этот раз связанной с якобы выплатами государственной помощи.
Злоумышленники создали мошеннический ресурс, который имитирует государственный и предлагает получить денежную помощь от правительства. Таким образом, похищают персональные и финансовые данные украинцев.
Как работает схема?
Аферисты рекламируют свои услуги в соцсетях. Пользователи получают фейковое сообщение о срочной "проверке карт", чтобы украинцам смогли оказать денежную поддержку от государства.
Мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке для "проверки". После щелчка по линку, человек попадает на фишинговый сайт, откуда злоумышленники похищают информацию о банковских картах.
Клиентам ПриватБанка напомнили, что правдивая информация о государственных выплатах и о том, как их получить, обнародована на официальных ресурсах ведомств. А при получении такого сообщения ни в коем случае нельзя переходить по ссылке и вводить свои данные.
Схемы с бензином
На фоне дефицита горючего в Украине возникла тематическая мошенническая схема. Украинцам продают бензин с минимальной наценкой и прячут его недалеко от указанного покупателем места, присылая ему геолокацию.
За литр бензина просят 50 гривен и якобы оставляют его недалеко от указанного места. Продавец обещает через несколько часов подвезти "клад" и сообщить, где он лежит. Конечно же, деньги нужно заплатить заранее, что уже тревожный звоночек. Еще один мошеннический маркер – обещают отдать горючее вместе с канистрой, стоимость которой составляет от 250 грн.
Особенно подозрительно выглядит такое предложение с учетом средних фактических цен на заправках – от 45 до 90 грн за литр. К тому же на АЗС сумасшедшие очереди и ограничения по количеству горючего в одни руки.
Ранее "Сегодня" рассказывали, какие актуальны расценки на бензин, дизель и автогаз в сетях заправок. Узнайте также, что такое бензин М-95, о котором сейчас все говорят, чем он особенный и где его купить.