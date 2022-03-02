Мобільні оператори ЄС запровадили безкоштовні послуги для українських біженців – список

Європа намагається допомогти українським біженцям / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейські телекомунікаційні компанії зробили безкоштовними деякі послуги для українських біженців.

Про це повідомляє видання "Euroactive".

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Ці заходи включають:

безкоштовні міжнародні дзвінки до України;

роздачу SIM-карток біженцям, що втікають до сусідніх країн;

безкоштовний Wi-Fi у таборах біженців.

"У операторів є індивідуальне прагнення робити все, що в їх силах", – заявив голова виконавчої ради Європейської асоціації операторів телекомунікаційних мереж Стівен Тас.

Зараз триває робота над скасуванням плати за роумінг з Україною, але це не так просто, оскільки потрібно отримати згоду всіх операторів, що приймають.

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Безкоштовні послуги для українців відрізняються залежно від країни, зараз до числа залучених операторів входять:

Deutsche Telekom;

Orange Proximus;

Vodafone;

Telecom Italia;

Telefónica;

Proximus;

Vivacom.

Наголошується, що такі заходи є тимчасовими та короткостроковими і видозмінюватимуться під час війни.

Допомога українцям від Польщі

Поляки активно підтримують Україну у боротьбі з агресором і магазини навіть спрямовують 10% від покупок на допомогу нашій країні.

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Також поляки зробили для українців проїзд у громадському транспорті безкоштовним, а часом великі мережі магазинів у Польщі, такі як Biedronka, Carrefour, Żabka та Rossmann, прибирають із полиць білоруські та російські товари.

"Сьогодні" також писали, що Київстар відключає СМС для жителів РФ та Білорусі та розповідали, чому в Росії почалася справжня паніка.