Мобільні оператори ЄС запровадили безкоштовні послуги для українських біженців – список

Європа намагається допомогти українським біженцям / Фото: Колаж: Сьогодні
Європейські телекомунікаційні компанії зробили безкоштовними деякі послуги для українських біженців.
Про це повідомляє видання "Euroactive".
Ці заходи включають:
- безкоштовні міжнародні дзвінки до України;
- роздачу SIM-карток біженцям, що втікають до сусідніх країн;
- безкоштовний Wi-Fi у таборах біженців.
"У операторів є індивідуальне прагнення робити все, що в їх силах", – заявив голова виконавчої ради Європейської асоціації операторів телекомунікаційних мереж Стівен Тас.
Зараз триває робота над скасуванням плати за роумінг з Україною, але це не так просто, оскільки потрібно отримати згоду всіх операторів, що приймають.
Безкоштовні послуги для українців відрізняються залежно від країни, зараз до числа залучених операторів входять:
- Deutsche Telekom;
- Orange Proximus;
- Vodafone;
- Telecom Italia;
- Telefónica;
- Proximus;
- Vivacom.
Наголошується, що такі заходи є тимчасовими та короткостроковими і видозмінюватимуться під час війни.
Допомога українцям від Польщі
Поляки активно підтримують Україну у боротьбі з агресором і магазини навіть спрямовують 10% від покупок на допомогу нашій країні.
Також поляки зробили для українців проїзд у громадському транспорті безкоштовним, а часом великі мережі магазинів у Польщі, такі як Biedronka, Carrefour, Żabka та Rossmann, прибирають із полиць білоруські та російські товари.
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