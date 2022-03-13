Світ на порозі продовольчої кризи. Як війна в Україні може призвести до голоду на планеті

На які країни чекають проблеми з продовольством / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Рекордно високі світові ціни на продовольство можуть зрости ще на 22% внаслідок війни Росії проти України. Такі прогнози озвучили у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО).

Бойові дії зупинили торгівлю та знищують майбутній врожай. 13,1 мільйона людей у всьому світі голодуватимуть наступного сезону за найгіршого сценарію. Головне — зупинити війну.

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Росія та Україна входять до п’ятірки найбільших міжнародних експортерів зернових та олійних культур. Через війну вже підвищено ціни на пшеницю на Чиказькій товарній біржі на 70%. Гендиректор ФАО Цюй Дуньюй заявив, що перебої з постачанням неминучі. "Ймовірні збої в сільськогосподарській діяльності цих двох основних експортерів основних товарів можуть серйозно загострити продовольчу безпеку в усьому світі".

"Пшениця і кукурудза забезпечують 27% всієї їжі у світі!" – розповів "Сьогодні" економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської асоціації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Україна та Росія разом експортують понад 25% усієї пшениці у світі, яка є головним товаром продовольчої безпеки на Землі. Нині експорту з України немає, а експорт з Росії майже припинився через проблеми зі SWIFT та логістичні ризики, зазначає експерт.

Вже тепер ціни на пшеницю подвоїлися і продовжують зростати. Як головний постачальник кукурудзи до Європи та Китаю, Україна торік виростила історично максимальний врожай – 42 мільйони тон.

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Втім тепер основні райони вирощування продовольчих культур в Україні безпосередньо межують з Росією та Білоруссю, де тривають бойові дії. Також у разі продовження війни наша держава не зможе відвантажити на світові ринки законтрактований мінімум 6 млн т пшениці та 15 млн т кукурудзи.

Це обернеться катастрофою планетарного масштабу, прогнозують експерти. Вже зараз майже 283 млн людей у ​​81 країні відчувають гостру нестачу продовольства, а 45 млн — на межі голодної смерті.

"Основні покупці пшениці – на Близькому Сході та в Північній Африці, і для цих країн проблема продовольства для безпеки вкрай чутлива", – вважає Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future.

Війна зірвала посівну, констатує економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської асоціації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

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"В Україні вже запізнилися з посівною на півдні, де окупанти руйнують поля своїми танками і вбивають мирних жителів. Крім того, зараз дуже важливо вносити добрива, але цього також не відбувається".

Нещодавно найбільший у світі виробник добрив – канадська компанія Nutrien Ltd, заявила що війна Росії в Україні може призвести до тривалих перебоїв у глобальному постачанні калійних і азотних добрив для сільськогосподарських культур.

Днями Кабінет Міністрів запровадив нульову квоту для експорту міндобрив. Це означає, власне, заборону на їхнє вивезення за кордон, повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко. Втім, цього замало, аби країна продовжувала збирати потужні врожаї та бути годувальницею світу. Наразі господарства забезпечені ресурсами лише на 30−50%.

Згідно з опитуванням сільгоспвиробників, гостра проблема з паливом. Також аграріям бракує насіння, запчастин до техніки, розповів глава Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Олег Нів'євський.

Через очікуваний брак урожаю експорт з України та Росії малоймовірний у поточному ринковому році. Якби війна закінчилася протягом найближчих кількох тижнів, деякі експортні постачання були б ще можливі. У гіршому разі, якщо війна триватиме, світ недоотримає близько 60 млн т пшениці, 38 млн т кукурудзи та 10,5 млн т ячменю – станеться обвал експорту, стверджує Нів'євський.

"Кількість людей у світі, які не мають доступу до мінімального набору калорій, збільшиться, – розповів "Сьогодні" економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак. – За моїми приблизними підрахунками, цього року на 800 мільйонів людей, а можливо, навіть на 1 мільярд. Це повністю знищить стратегічну мету ООН з викорінення глобального голоду. Майте на увазі, що я не врахував обвал ВВП усіх держав на тлі війни Росії проти України!"

Це означає різке зростання рівня дитячої смертності в бідних країнах і багато смертей від голоду. Світові пора зупинити війну в Україні!

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