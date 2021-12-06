Мінімум 6 тисяч доларів на місяць: кому в Україні готові платити такі зарплати

Українцям і ІТ-сфері готові платити понад 60 тисяч гривень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Першість займають ІТ-спеціалісти. Оскільки українські IT-компанії часто працюють із закордонними замовниками, зарплати корелюються із курсом іноземних валют.

Про це "Сьогодні" розповіли в кадровому агентстві grc.ua.

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Ця сфера демонструвала стабільні заробітні плати навіть у непрості часи економічної кризи кілька років тому.Так, у листопаді ІТ-спеціалістам пропонували в середньому 62 800 грн. Проте це залежить від рівня кваліфікації. Наприклад, наразі на порталі grc.ua відкрита вакансія Senior DevOps Engineer із зарплатою від 6000 до 9000 доларів.

Другими за розміром заробітної плати є топ-менеджери, керівники. В середньому по Україні вони отримують 44 500 грн.

Далі з великим відривом від лідерів рейтингу йдуть спеціалісти з консалтингу, автомобільного бізнесу, будівництва та нерухомості, юристи. Вони отримують в середньому зарплати від 30 500 грн до 28 000 грн.

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Перенасичення ринку

У grc.ua не радять звертати увагу лише на рівень зарплат. Так, ІТ-спеціалісти найзатребуваніші, але за кілька рокі ця тенденція може змінитися. Якщо молодь обиратиме лише цю професію, то може відбутися перенасичення ринку спеціалістами початкового рівня.

Попит на них впаде і вартість буде не такою високою. Залишатимуться "у ціні" лише висококваліфіковані спеціалісти. Адже у всіх сферах користуються попитом професіонали. Компанії готові платити високі суми за знання, досвід та талант.

Середня зарплата в Україні

Поряд з такими великими сумами ІТ-спеціалістів чи топ-менеджерів, середньостатистичний українець заробляє приблизно 14 тисяч гривень.

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За словами президента України, середня заробітна плата вперше цього року за останні 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів США на місяць, а мінімальна становить 6500 гривень. Проте велика кількість українців і такої суми на власні очі не бачила.

Хоча президентські слова підтверджує й офіційна статистика, спеціалісти кажуть, що середню зарплатню рахують неправильно. Наприклад, враховують лише штатних працівників, а це тільки сім мільйонів українців.

"Сьогодні" промоніторили і інші сфери, де українці зароблять найбільше. Суми перетинають позначку у 100 тисяч гривень.

Раніше ми також писали про високооплачувані професії в Польщі, де влаштуватися можна без знання мови та досвіду.