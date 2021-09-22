Мінфін провів перші переговори з главою місії МВФ

Глава місії Іванна Владкова-Голлар провела переговори з міністром фінансів Сергієм Марченко / Фото: Колаж: Сьогодні
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. У середу, 22 вересня, з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар зустрівся міністр фінансів України Сергій Марченко.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
"Фонд є одним із ключових партнерів України для відновлення економіки країни та забезпечення макроекономічної стабільності. Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату", – сказав Сергій Марченко.
Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків" в рамках Програми співпраці і питання, які ще залишилися, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку і антикорупційних органів.
У Мінфіні також уточнили, що Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів.
Держбюджет на 2022 рік
Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Ключові пріоритети держбюджету:
- забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
- створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;
- підтримка ветеранів;
- посилення обороноздатності і безпеки держави;
- розвиток інфраструктури;
- цифровизация.
Раніше ми повідомляли, що до кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.
Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті.