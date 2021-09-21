В Україні розпочала роботу місія МВФ

В Україні 21 вересня почала роботу віртуальна місія Міжнародного валютного фонду.
Про це йдеться в заяві представництва МВФ в Україні, передає РБК-Україна.
"Місія МВФ починає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, підтримуваної МВФ. Зустрічі місії проходитимуть в онлайн-режимі", – зазначив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.
Іванна Владкова-Голлар очолила місію.
Два кредити на 411 млн доларів
13 вересня Україна і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів.
На що направлять гроші:
- на розвиток вищої освіти в країні;
- на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.
Раніше ми повідомляли, що до кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.
Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 28,95 млрд в еквіваленті.