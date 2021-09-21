В Україні розпочала роботу місія МВФ

Зустрічі місії Міжнародного валютного фонду проходитимуть в онлайн-режимі

Місія МВФ почала роботу в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 21 вересня почала роботу віртуальна місія Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться в заяві представництва МВФ в Україні, передає РБК-Україна.

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"Місія МВФ починає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, підтримуваної МВФ. Зустрічі місії проходитимуть в онлайн-режимі", – зазначив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.

Іванна Владкова-Голлар очолила місію.

Два кредити на 411 млн доларів

13 вересня Україна і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів.

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На що направлять гроші:

на розвиток вищої освіти в країні;

на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

Раніше ми повідомляли, що до кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.

Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 28,95 млрд в еквіваленті.