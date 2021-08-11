Мільйони українців втратили право на "другу пенсію"

Накопичувальні пенсії зібралися ввести з 2023 року / Фото: Сьогодні

Щорічно близько 600 тис. українців втрачають можливість отримати додаткову пенсію за накопичувальною системою. Така ситуація триває вже 16 років, тобто право на "другу пенсію" втратили вже 9,6 млн людей.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Що таке накопичувальний рівень? Це коли ви маєте свій пенсійний рахунок, на який надходять відрахування з вашої зарплати. Пенсійні накопичення не лежать просто на рахунку, вони приносять дохід. Потім ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі кошти, які протягом життя акумулюються на пенсійному рахунку: внески плюс інвестиційний дохід", – пояснив Марченко.

Накопичувальна пенсія буде виплачуватися додатково до солідарної, додав міністр.

Що пропонують

У Раду вже подали черговий законопроєкт (№2683-3) про накопичувальну пенсію. Документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків із працівника і роботодавця (приватні підприємці-фізособи можуть це робити самостійно), але воно менше, ніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

Раніше було від 1% з працівника і роботодавця з поступовим підвищенням протягом декількох років до 7% в сумі. Щоб не збільшувати витрати бізнесу і не зменшувати зарплату працівника, запропоновано на 2% зменшити єдиний соцвнесок (з 22% до 20%) і податок на доходи фізичних осіб (з 18% до 16%).

Що не так із реформою

На думку експертів, крім плюсів, у накопичувальної пенсійної системи є три основні ризики:

відсутність регулятора, який міг би ретельно контролювати діяльність пенсійних фондів;

нестача надійних інвестиційних інструментів, які дозволять зберегти гроші і забезпечити їм роботу на економіку;

відсутність чіткої системи повернення пенсійних активів у разі ліквідації емітентів цінних паперів і банків.

Оскільки уряд планує реалізувати пенсійний план до 2023 року, то знадобиться ще не менше 1,5 року, щоб все підготувати до старту.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що пенсії українців можна підвищити удвічі:

Також повідомлялося, що в Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС. Підвищені пенсії будуть виплачені в серпні з доплатою за липень.

Також в серпні значно підвищили пенсії для людей із інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС.