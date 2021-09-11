Меркель підтримує "Північний потік-2", але Україна повинна залишитися транзитною країною

Меркель зробила заяву по російському газопроводу - Україна повинна залишитися транзитною країною / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує "Північний потік-2", але вважає важливим, щоб Україна залишалася транзитною країною російського газу після 2024 року, коли закінчиться строк угоди.

Про це вона сказала під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Business Insider.

"Ми дійсно обговорили енергетичні відносини, питання, пов'язані з "Північним потоком-2". Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера по транзиту", – сказала Меркель.

За словами канцлера Німеччини, угода ФРН з США націлена саме на те, щоб не допустити виходу України зі списку транзитерів газу. У той же час, її країна підтримує газопровід.

"Є зобов'язання Росії, що після 2024 року газ буде транспортуватися через Україну, щоб не сталося гібридної війни в сфері енергетики", – сказала вона.

Завершення будівництва "Північного потоку – 2"

10 вересня російський газопровід "Північний потік – 2" повністю добудували.

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік – 2" повністю завершено", – повідомили в "Газпромі".

Як очікують в "Газпромі", поставки газу по газопроводу "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня.

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило, що не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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