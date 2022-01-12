"Краще роздавати їжу бідним": що буде з "продуктовими картками" українців

"Продуктові картки" можуть залишитися лише на папері / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада збирається визначати отримувачів "продуктових карток" з урахуванням системи субсидій. Проте експерти сумніваються, що держава знайде гроші для повноцінного фінансування цієї програми.

Як розповів "Обозревателю" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, багатьом українцям такі картки допомогли б.

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"Нашим громадянам підтримка дуже потрібна. Як на мене, краще роздавати їжу бідним або давати своєрідну "продуктову субсидію". У нас є механізми субсидій, давайте їх застосовувати. Я про це говорю з 2017 року", – наголосив експерт.

Однак він сумнівається, що держава матиме достатньо грошей на фінансування "продуктових карток", адже в країні дефіцит бюджету.

"Якщо ми вводимо своєрідну "продуктову субсидію", вона повинна мати бюджет. Звідки ви за дефіциту бюджету 188 млрд грн збираєтеся виділити як мінімум 50 млрд на продукти?" – цікавиться експерт.

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А колишній перший заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що навіть за такого підходу "продуктові картки" отримають не всі.

"У нас вже є система субсидій, на основі якої можна перелічити бідних людей. Можливо, не всім, а враховуючи наявний ресурс" , – зазначив Кухта.

Радник президента Олег Устенко розповів, що на допомогу зможуть сподіватися лише ті, хто живе на мінімальну зарплатню чи прожитковий мінімум.

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Отже, "продуктові картки" можуть залишитися лише на папері. Можливо, грошей вистачить тільки на символічні виплати малозабезпеченим.

Що із цінами?

В Україні суттєво подорожчають товари. Тільки за останній рік удвічі додала у вартості соняшникова олія, а перед Новим роком зросли ціни на яйця.

Середні ціни на ці харчі істотно відрізняються. Яйця коштують 40 гривень, олія – 50, а буханець пшеничного хліба – майже 25. Але й це не межа, кажуть експерти. Через зростання ціни на газ, дефіцит олії та якісної пшениці продукти дорожчатимуть.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знову зросли ціни – базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) у грудні порівняно з листопадом становив 100,4%.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки вважають, що зростання цін на продукти – це не результат діяльності українського уряду, а наслідок боротьби з коронавірусом інших країн.