"Лучше раздавать еду бедным": что будет с "продуктовыми карточками" украинцев

"Продуктовые карты" могут остаться только на бумаге / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти собираются определять получателей "продуктовых карточек" на основе системы субсидий. Но эксперты сомневаются, что государство найдет деньги для полноценного финансирования этой программы.

Как рассказал "Обозреватель" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, многие украинцы испытывают потребность в таких карточках.

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"Нашим гражданам поддержка также очень нужна. Как по мне, лучше раздавать еду бедным или давать своеобразную "продуктовую субсидию". У нас есть механизмы субсидий, давайте их применять. Я об этом говорю с 2017 года", – подчеркнул эксперт.

Он сомневается, что у государства будет достаточно денег на финансирование "продуктовых карт", ведь в стране дефицит бюджета.

"Если мы вводим своеобразную "продуктовую субсидию", она должна иметь бюджет. Откуда вы при дефиците бюджета 188 млрд грн собираетесь выделить как минимум 50 млрд на продукты?" – интересуется эксперт.

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А бывший первый замминистра экономики Павел Кухта заявил, что даже при таком подходе "продуктовые карты" получат не все.

"У нас уже существует система субсидий, на основе которой можно пересчитать бедных людей. Возможно не всем, а с учетом имеющегося ресурса", – отметил Кухта.

А советник президента Олега Устенко рассказал, что на помощь смогут рассчитывать только те, кто живет на минимальную зарплату или прожиточный минимум.

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Таким образом, "продуктовые карты" могут остаться только на бумаге. Возможно, денег хватит лишь на символические выплаты малообеспеченным украинцам.

Что с ценами?

В Украине существенно подорожают продукты. Только за последний год вдвое прибавило в стоимости подсолнечное масло, а перед новым годом выросли цены и на яйца.

Средние цены на эти продукты существенно отличаются. Яйца стоят – 40 гривен, масло – 50, а буханка пшеничного хлеба – почти 25. Но и эта стоимость – не предел, говорят эксперты. Из-за роста цены на газ, дефицита масла и качественной пшеницы, продукты будут дорожать.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова выросли цены – базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в декабре, по сравнению с ноябрем, составил 100,4%.

Напомним, в Министерстве экономики считают, что рост цен на продукты – это не результат деятельности украинского правительства, а следствие борьбы с последствиями коронавируса других стран.