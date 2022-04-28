Краще не буде: українцям продають долар в обмінниках за захмарною ціною

Курс долара в обмінниках зашкалює / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні продовжує залишатися замороженим офіційний курс долара, проте обмінники активно продають готівкову валюту українцям.

"Сьогодні" розповідають, за скільки можна обміняти гривні на американські банкноти в таких пунктах.

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Нагадаємо, що офіційний курс долара від НБУ становить 29,25 грн і згідно з його обмеженнями, курс продажу не повинен бути вищим за 32,18 грн.

Проте обмінники вийшли далеко за ці межі, 28 квітня середній продаж становить цілих 34,34 грн/дол, за даними спеціалізованого сайту "Курс України".

Середня покупка зупинилася на рівні 33,6 грн/дол. Загалом ситуація у четвер, 28 квітня виглядає так:

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Що відбувається на валютному ринку?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що гострою проблемою для української економіки залишається блокування портів на Чорному морі.

У вівторок Мінфін України провів аукціон із розміщення "військових" ОВДП. Ринку було запропоновано держоблігації 3-х випусків у гривнях із термінами погашення у 3, 6 та 12 місяців. До держбюджету залучено 12,99 млрд. грн.

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"Це дуже добрий результат навіть для мирного часу. Подібну активність інвесторів можна розглядати як однозначний позитивний сигнал для української економіки", – каже експерт.

У результаті вже розміщених " військових " ОВДП було залучено до держбюджету понад 50,00 млрд. грн. Важливу роль у цьому відіграло рішення Нацбанку запровадити нові моделі обліку цінних паперів нерезидентів – це значно спростило їхній доступ до ринку "військових" ОВДП.

А ось передумов для зміцнення курсу української національної валюти немає і до закінчення активних бойових дій вони навряд чи з'являться. Гривня до долара США опустилася нижче рівня 34,00, а євро подолав позначку 37,00, констатував Гойлов.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом євро та злотого та розповідали, де в Україні краще купувати долари.